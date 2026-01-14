我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委徐巧芯爆料，她收到多位軍備局401、205兵工廠同仁投訴，薪資長期都達不到最低標準的31449元，對照去年8月薪資單，有些甚至連3萬都領不到。各兵工廠生產線大都由約聘僱人員進行生產、製造工作，他們都是國防產業鏈上的一份子，卻沒得到相對應重視。徐巧芯說，根據中央政府規定，政府內約聘僱人員的月薪資不得低於最低工資的1.1倍，以數字計算，114年聘僱人員應該要達到31449元；且因應115年1月1日最低工資調增，今年起人員的最低薪應該也要達到32450元。徐巧芯說，但據了解，去年1月國防部資源規劃司就曾發函軍備局，要求聘僱人員薪資須符合規定，代表軍備局沒依規定給薪的狀況，已經持續一陣子，且人數不是少少幾名個案。徐巧芯批國防部竟成慣老闆，政府不能帶頭違法！希望軍備局深自檢討，讓每位同仁能領到符合規定的薪資，畢竟約聘僱人員是軍備產線上重要一分子，她也要求國防部趁這機會，檢視轄下各單位聘僱人員待遇，到底有沒有符合中央規定，是否也有少發薪資的情況。