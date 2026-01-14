多倫多藍鳥隊於今（14）日正式宣布，球隊27歲的當家捕手亞歷杭德羅·柯克（Alejandro Kirk）將出任2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）墨西哥代表隊的隊長。這位27歲的強打捕手在2025年賽季表現優異，不僅帶領藍鳥隊時隔32年重返世界大賽，更要在今年3月帶領墨西哥隊挑戰世界之巔。
柯克加入墨西哥國家隊 上一屆沒打
柯克在2023年上屆WBC原定為墨西哥隊主力，但當時因陪同夫人生產而決定退出，未能與球隊並肩作戰。該屆墨西哥隊最終在準決賽遭日本代表隊「侍JAPAN」逆轉淘汰。本次柯克以隊長身分回歸，無疑為墨西哥打線注入一劑強心針。
目前墨西哥隊已確認多位大聯盟球星參賽，包含水手隊的阿羅薩雷納（Randy Arozarena）與紅襪隊的杜蘭（Jarren Duran）。墨西哥隊在本屆賽事分在休士頓舉辦的B組，將與美國、義大利、英國及巴西同組競爭。
世界大賽第7戰的最後一棒
柯克在2025年例行賽繳出穩定成績，出賽130場，打擊率.282、15支全壘打與76分打點。他在季後賽表現尤為強悍，18場比賽貢獻5支全壘打與13分打點。
特別是在與道奇隊廝殺到第7戰的世界大賽中，柯克在延長賽11局下半關鍵時刻，面對山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）擊出內野滾地球雙殺，遺憾成為該場比賽及世界大賽的「最後一名打者」。帶著這份不甘，柯克將把戰場轉移至國際賽，尋求帶領國家隊登頂的榮耀。
有趣的是，隨著日籍強打岡本和真（Kazuma Okamoto）透過入札制度加盟藍鳥隊，柯克在新球季將與日本巨砲成為隊友。這也讓經典賽若再次上演墨西哥對決日本的戲碼時，隊友間的攻守對決將成為關注焦點。
