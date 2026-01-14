我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柬埔寨房地產與抵押貸款業務監管局於12日發布正式通告，宣布太子集團共有5個公寓與住宅區項目被要求暫停銷售。（圖／翻攝自官網）

曾在東南亞呼風喚雨的太子集團，如今正迎來最劇烈的清算時刻。創辦人陳志今年1月8日遭柬埔寨警方逮捕並押解回中國後，不僅個人命運急轉直下，集團在柬埔寨的龐大布局也全面踩煞車，官方接連出手，從金融到房地產，逐步切斷其影響力。根據《紅星新聞》報導，柬埔寨房地產與抵押貸款業務監管局於12日發布正式通告，宣布太子集團共有5個公寓與住宅區項目被要求暫停銷售，名單包括「太子幸福廣場」、「太子金海灣公寓」、「太子寰宇中心」、「太子陽光壹號公園住宅區」，以及位於森隆村（Samraong Village）的公園住宅區項目。官方強調，停售期間不得簽署新合約或進行任何預售，但既有合約仍須履行，已完成付款的買方也可依法辦理產權轉移。這波監管行動，被視為陳志犯罪版圖曝光後的直接後座力。調查指出，陳志至少在柬埔寨設立10座大型詐騙園區，涉及電信詐欺、洗錢、暴力犯罪與人口販賣等重罪，年度不法所得估計高達新台幣2兆元以上，受害者遍及美國、英國等十多個國家，規模被形容為「全球最大詐騙帝國」之一。更令人咋舌的是，太子集團內部還有一支由8名核心成員組成的「心腹團隊」，直接聽命於陳志，負責財務、洗錢與對外打點。有媒體披露，陳志甚至擁有詳細的「各國行賄帳冊」，多年來砸下數億美元賄賂政要與軍警高層，包含贈送豪華遊艇、名錶與協助取得外交護照，打造出橫跨多國的保護傘。美國檢方也揭露，太子集團最主要的犯罪模式正是臭名昭著的「殺豬盤」詐騙。詐騙者先以假身分在社群平台搭訕，長時間培養感情與信任，再誘導受害者投資虛假平台、不斷加碼，最終捲款消失；而在背後支撐這套機制的，則是大量被人口販運至柬埔寨的勞工，他們護照被沒收、遭暴力威脅，被迫日夜從事詐騙工作。隨著陳志被押解回國、太子銀行遭清算、房地產項目全面停賣，這個曾以豪奢生活與炫富形象包裝的集團，如今正被一層層剝開真面目。對柬埔寨而言，如何善後龐大的投資與購屋糾紛是一大考驗；而對國際社會來說，這起案件也再次提醒，跨國詐騙的代價，終究會在某一天全面清算。