紐約大都會為了重返榮耀，在自由市場上再次展現驚人的「鈔能力」！根據美媒最新爆料，大都會球團已向自由市場頂級外野手塔克(Kyle Tucker)開出一份為期3年的短約，但平均年薪竟高達驚人的5000萬美元(約新台幣15.8億元)。若這筆簽約成真，塔克將成為2026年賽季薪資榜上僅次於隊友索托(Juan Soto)的超高薪球員。根據《FanSided》記者莫瑞(Robert Murray)與《The Athletic》記者薩蒙(Will Sammon)的消息指出，大都會這份報價採取「高薪短約」策略，合約長度僅3年，總值預估落在1.5億美元左右(此前傳聞為1.2至1.4億)，試圖以超高年均薪(AAV)打動這位29歲強打。目前塔克的追求者眾多，除了大都會外，洛杉磯道奇與多倫多藍鳥也積極接洽。據《ESPN》記者羅傑斯(Jesse Rogers)透露，藍鳥隊傾向提供一份年限較長的合約來吸引塔克加盟。據悉，塔克已與大都會高層進行多次會面，最快可能在本週就會做出決定。大都會在這個休賽季經歷了陣容大洗牌，雖然失去了投身自由市場的重砲阿隆索(Pete Alonso)，並交易走了尼莫(Brandon Nimmo)與麥克尼爾(Jeff McNeil)，但他們顯然不想進入重建期。外媒分析，大都會若能成功網羅塔克，將能與陣中的超級巨星索托(Juan Soto)以及游擊手林多(Francisco Lindor)組成大聯盟最令人聞風喪膽的中心打線。這組「三巨頭」不僅火力兇猛，更展現了大都會力拚國聯東區王座的決心。曾於2022年奪下金手套獎的塔克，過去8個賽季在休士頓太空人與芝加哥小熊累積了穩定的攻守數據。生涯打擊三圍是優異的0.273/0.358/0.507，並累積147發全壘打、490分打點與119次盜壘成功。對於急需填補外野空缺與火力的大都會來說，正值當打之年的塔克無疑是最佳解答。