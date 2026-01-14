福容大飯店台北一館表示，飯店內的港式餐廳「福粵樓」，即日起至2026年6月30日，於週一至週五平日午、晚餐時段，推出全新主題活動「港味狂歡」，主打港式點心全品項限時68折優惠，多達20道道地港點，搭配復古港點推車巡桌服務。
福容大飯店台北一館補充提到，福粵樓即日起至至2026年6月30日，於平日推出「港味狂歡」活動菜單，匯聚各式蒸、煎、酥、包、甜等五大類別的港式點心。
🟡「港味狂歡」活動資訊一覽：
▪️地點：福容大飯店台北一館內港式餐廳「福粵樓」
▪️日期：即日起至2026年6月30日
▪️優惠：凡於平日午、晚餐時段至福粵樓用餐，即可享港式點心全品項68折優惠。
▪️菜單一次看：
港式鹹點：包含糯香飽滿的「糯香珍珠丸」、風味濃郁的「豉汁蒸排骨」、膠質豐富的「蜜汁炆鳳爪」，以及融合海味精華的「香茜魚翅餃」、「瑤柱豆苗餃」與「魚子燒賣皇」，還有招牌「黃金蝦餃皇」、「蜜汁叉燒酥」、「蠔皇叉燒包」、「爆漿流沙包」、「烏金流沙包」、「香煎蘿蔔糕」。
甜品：「椰汁西米露」、「楊枝美甘露」等。
甜點：「冰火菠蘿包」等。
▪️訂位方式：洽福容大飯店台北一館福粵樓，電話 02-2701-1239 轉 320。
台北福華大飯店「珍珠坊」推出港點吃到飽 平日第二人半價
超過40年歷史的台北福華大飯店「珍珠坊」，即日起～1月31日的平日（週一至週五）晚餐時段推出「雙人同行，第2人半價」優惠，超過60道粵菜港點任選無限續，包含脆皮燒腩仔、明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒、橘汁豉油雞、蔥油牛柏葉等經典燒臘與大菜，還有珍珠丸、燒賣、蝦餃、奶皇包等，每人餐後贈送哈根達斯冰淇淋迷你杯 1 杯（限內用）。
餐價為每人1250元+10%，現又推出「第二人半價」之優惠，平均下來之後平均每人只要1031元。
資訊來源：福容大飯店台北一館、台北福華大飯店
資訊來源：福容大飯店台北一館、台北福華大飯店