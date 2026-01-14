我是廣告 請繼續往下閱讀

▲保全及警方到場後安撫女子，並陪同其至劍潭站下車後離開。（圖／翻攝自Threads@abyhinata）

北捷又傳事故！淡水信義線大安森林公園站往東門站方向，昨（13日）晚間傳出有一名女子不明原因情緒失控，在車廂內不斷暴走咆哮，高喊：「跟我道歉！」等語，甚至還用打火機點燃手中物品、敲打玻璃，嚇壞其他目擊乘客，更導致捷運一度停駛。捷運保全及警方獲報後，到場將女子帶回座位並安撫，後續陪同其至劍潭站下車，女子便自行離開現場。詳細事發原因還有待進一步調查釐清。據了解，這起事件發生於昨（13日）下午5時許，有網友發文表示，當時家人下班搭乘淡水信義線從大安森林公園站到東門站時，有一名女子突然情緒失控，在車廂內大吼大叫。從畫面中可見，保全到場將女子帶回座位上並安撫，女子則咆哮喊：「剛剛笑我的人道歉」、「跟我道歉就好了」。此外，在貼文下也有一名目擊者表示，女子從台北101站上車時便狀況不斷，嚇壞不少搭車的人，甚至有人稱其用打火機點燃手中物品。捷警獲報到場後，會同站務人員了解事發狀況，發現女子情緒激動，先行將其帶離車廂，後續安撫女子後情緒已逐漸穩定。而為了確保女子及其他乘客安全，由警方陪同其搭乘至劍潭站下車，再由女子自行離開。所幸事件並未造成傷亡，虛驚一場。