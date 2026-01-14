房市再爆核彈級利空！房產趨勢專家李同榮示警，全台「土方之亂」導致營建成本失控，這顆隱形「房市核彈」恐成壓垮中小型建商的最後稻草。一旦資金斷鏈引發建商倒閉潮與爛尾樓風暴，房價下跌恐將加速「硬著陸」，購屋族務必當心。
處理費狂飆10倍！廢土變黃金 建商有苦難言
過去營建廢棄土處理並非大問題，但隨著國內公有填埋場飽和、加上政府對非法棄置的查緝力道加重，合法的土資場如今是「物以稀為貴」。李同榮分析指出，土方處理費暴增，甚至出現「有錢也沒地方倒」的窘境。
這場土方之亂讓營建成本大幅失控，對於財力雄厚的大型上市櫃建商或許只是獲利縮水，尚能咬牙苦撐；但對於口袋不深、高度依賴現金流周轉的中小型建商而言，暴增的成本瞬間讓資金鏈面臨枯竭風險，工程進度更因此嚴重受阻。
央行斷金流又遇土方劫 中小建商陷生存保衛戰
除了成本失控，資金源頭也被掐緊。央行近期祭出的第七波信用管制措施，嚴格限縮了土建融貸款成數，並要求建商限期開工，否則將收回貸款。在「前有狼（央行斷金流）、後有虎（土方成本暴增）」的雙重夾擊下，許多中小型建商已陷入進退維谷的局面。
業內人士擔憂，若無法解決廢棄土去化問題，工程進度被迫長期停擺，屆時不僅無法如期交屋，違約金與利息壓力將直接引發建商倒閉與爛尾樓風暴，購屋族恐成為最無辜的受害者。
殺價取量求變現 房價恐加速「硬著陸」
面對如此嚴峻的局勢，李同榮大膽預言，為了求生存，財務吃緊的建商將別無選擇，只能選擇「殺價取量」來換取救命的現金流。這種恐慌性的拋售潮一旦啟動，將會打破目前買賣雙方僵持的局面。
他強調，這顆房市核彈的引爆，將導致市場信心崩盤，房價下跌的趨勢將從緩慢的「軟著陸」轉變為劇烈的「硬著陸」。對於口袋夠深的購屋族來說，或許是進場撿便宜的時機；但對於整體房市而言，一場重新洗牌的腥風血雨恐怕在所難免。
資料來源：李同榮
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
