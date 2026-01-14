Toyota進口神車RAV4車系大改款終於來了！Toyota總代理和泰汽車在13日將車款正式上市，推出標準車型、Adventure、GR Sport三種車款等6車型，最低售價104萬起，預估新車在農曆年前就能展開首批交付。《NOWNEWS》也特別整理大改款RAV4的車型、特色以及售價，讓有興趣的車迷可以一文了解RAV4大改款資訊。
Toyota RAV4大改款年度銷售目標3萬輛！預售已破5000張超夯
去年2025年RAV4雖然成為第五代銷售末期，年度賣出1萬9590輛，依舊成為年度汽車熱銷排行榜第二、進口車銷售第一的好成績。根據《U-Car》報導，和泰汽車表示，最新大改款RAV4目標年度銷售30000輛以上，從去年12月26展開預售至今已經有高達5000張預接單，熱度相當高。
其中預接單的車型比例佔比，包括標準車型佔55%、Adventure佔15%、GR Sport佔30%，預估新車在農曆年前就能展開首批交付。今年的汽車市場一大亮點，開局就先以RAV4大改款打頭陣，按照過往熱銷程度，真的非常有機會達陣年銷3萬輛佳績。
Toyota RAV4大改款正式上市！車型、特色一次看
這次第六代大改款RAV4，台灣市場首波僅選擇引進單一2.5升油電動力，新車也首度搭載最新世代的Toyota Safety Sense 4.0系統、Toyota Arene OS軟體架構作為SDV軟體定義車輛的代表作，在外觀方面延續「Life is an Adventure」設計理念，引進3種車型風格，包括標準Core車型、Adventure越野車型、GR Sport運動化套件車型。
在車身部分，大改款RAV4標準車型為4,600x1,855x1,680mm、軸距維持2,690mm，車高降低5mm，其餘都跟前代相同；Adventure和GR Sport因應套件外觀，車寬都拉長至1,880mm；而Adventure車長增加至4,620mm、GR Sport車長增至4,645mm；車高部分Adventure最高為1,730mm、GR Sport則跟標準車型一樣。
外觀部分，大改款RAV4採用Hammerhead 雙髻鯊車頭設計與Y型銳利線條營造剛硬科技感。車系區分為三種風格，標準版提供多樣化鋁圈與雙刃光條頭燈；Adventure版強調粗獷越野風，標配橋式車頂架與霸氣霧黑套件；GR Sport版則展現運動極致，擁有專屬蜂巢式格柵、唯一雙色車身，還配置235/50 R20高抓地力輪胎與專屬20吋輕量化鋁圈與紅色卡鉗，全面強化視覺張力與戶外機能。
最後是座艙部分，大改款RAV4座艙採用水平式中控設計優化駕駛視野，全車系標配12.3吋數位儀表，並依不同等級搭載10.5吋或12.9吋懸浮式主機，後者整合原廠導航、空調控制及無線智慧型手機連結；旗艦與GR Sport 車型更追加投射式HUD抬頭顯示器，透過更遠且清晰的投射距離，協助駕駛在減少視線移動的同時，精準掌握導航與駕駛輔助資訊。
Toyota RAV4價格總整理「最低104萬起」！多數車款比預售價少1萬
在售價的部分，RAV4大改款全車系除了標準豪華版預售價跟正式售價沒有差別，其餘都少1萬元，標準Core車型一共有4種可以選擇，包括豪華104萬、尊爵117萬、尊爵+122萬、旗艦130萬等。
另外Adventure AWD正式售價為133萬元、GR Sport AWD正式售價為139萬元。這代RAV4大改款民眾完全可以按照自己的需求有更多車型選擇，如果你早就看上RAV4，這代大改款絕對是你入手的最佳時機！
資料來源：《U-Car》、Toyota官網
