高雄苓雅區2023年發生一起震驚社會的殺人案，63歲男子吳龍滿因不滿樓上鄰居一家生活噪音，竟預謀持刀闖入住處，當著兩名年幼子女的面殘忍殺害夫妻檔。一審判處2個死刑後，檢方依職權提起上訴，高雄高分院今（14）日宣判二審結果，駁回上訴，維持死刑判決。案件發生於2023年9月15日上午7時許，吳龍滿居住在高雄苓雅區某大樓13樓，長期認為14樓羅姓夫妻一家製造噪音影響生活，遂預先購買水果刀，經逃生梯上樓犯案。當時羅男妻子蔡女正準備帶2名兒子外出上學，吳男闖入屋內後，當場在孩童面前持刀猛刺蔡女5刀，隨後進入主臥室，將仍在睡夢中的羅男刺殺8刀，2人傷重不治。兩名幼童親眼目睹父母遇害，驚恐衝至樓下管理室哭喊求救，管理員隨即報警。吳龍滿犯案後迅速逃離現場，騎車一路南下，沿途丟棄凶刀與血衣，企圖湮滅證據，但行蹤早已被多處監視器拍下，最終於屏東枋寮鄉遭警方逮捕歸案。一審由高雄地院審理，合議庭認定吳龍滿屬於預謀殺人，手段殘忍，且犯後態度惡劣。法官指出，吳男在偵查及審理期間行使緘默權、否認犯行，接受精神鑑定及出庭時更對鑑定人員與被害家屬出言不遜，顯見毫無悔意，認定其無更生教化及再社會化可能，判處死刑並褫奪公權終身。儘管吳龍滿放棄上訴，檢察官仍依法提起職權上訴。二審開庭期間，吳男竟質疑兩名幼童證詞真實性，要求傳喚出庭作證，但經醫師評估，兩名男童因目睹父母遭殺害，心理創傷嚴重，情緒尚未穩定，不宜出庭。庭審中，男童外公哽咽表示，孩子至今仍難以走出陰影，即便搬離案發地，生活仍深受影響，「別說是小朋友，我們大人都受不了」。合議庭最終裁定不再傳喚男童作證。高雄高分院今日以視訊方式宣判，認定一審量刑並無不當，駁回檢察官上訴，維持原判，仍依兩個殺人罪判處吳龍滿2個死刑，全案定讞。