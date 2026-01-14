我是廣告 請繼續往下閱讀

去年（2025）9月花蓮光復洪災造成19死、5失蹤，地檢署懷疑鄉公所人員可能涉及刑責，今天上午搜索鄉公所及鄉長林清水住家，全案朝過失致死及廢弛職務罪偵辦。2025年9月23日下午，馬太鞍溪堰塞湖溢流潰堤，洪水湧入光復市區沖毀居民家園，並在敦厚路、佛祖街一帶發現最多罹難者，陳屍地點多在一樓。災民質疑沒收到撤離通知與廣播，導致來不及撤離，花蓮地檢署為徹查是否有人為疏失，今日清晨搜索光復鄉長林清水住處、光復鄉公所辦公室等地點，並查扣撤離名冊、防災通報等相關證物，將釐清本案純屬天災或是人禍。光復鄉公所在洪災中也淪為受災戶，淹水高度達半層樓，辦公電腦與文書資料全毀，因此在檢方上門搜索時表明，相關資料已經遺失或泡水毀損，但仍會盡力提供檢調需要的訊息。