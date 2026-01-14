我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄積極經營社群，力拚轉型。（圖／林襄IG@95_mizuki）

林襄日前傳出和經紀人莉奈觀念不合，遭到公司冷凍，還傳聞她價碼太高，讓許多廠商卻步，據悉莉奈會以商業考量為主，沒有利潤的公益活動幾乎不接，加上公司回訊息速度太慢，才讓人誤會林襄難搞。而林襄目前也將事業重心轉往社群經營，積極朝演藝圈發展。根據《CTWANT》報導，林襄之前傳被莉奈冷凍影響收入，有業界指出，林襄的合作案未能順利推進，往往和公司的溝通流程有關，像是回覆速度慢、態度僵化等，導致很多案子都流局，而莉奈在挑選合作廠商時，也會以能賺錢為優先考量，公益、形象曝光的邀約幾乎會被婉拒。但只要和林襄合作過的廠商，都對她讚不絕口，而林襄現在不只是在球場上應援，也跨足演藝圈，將取代何美和羅志祥主持《綜藝OK啦》，也積極經營社群平台，像是美妝、美髮教學，YouTube也會更新日程Vlog，事業版圖拓展更寬廣。