2026屏東燈節將從1月23日登場，屏東縣政府表示，今年打造4大燈區，地點分別在屏東縣民公園、萬年溪、勝利星村和內埔龍頸溪，燈節結合今年馬年意象，將有獨角獸主題燈，縣長周春米也搶先在官方臉書曝光試燈照。
2026年屏東燈節打造4大燈區，地點分別在屏東縣民公園、萬年溪、勝利星村和內埔龍頸溪。其中號稱今年佔地最廣的「縣民公園燈區」，主燈「山之光」將大武山壯闊意象化為光影藝術，以屏東之巔——大武山為靈感起點，象徵「族群的起源、萬物的起源、四季的起源」。
旁邊更有「夢幻獨角獸」展開雙翼迎接遊客，搭配周邊的8大主題燈飾與光影隧道。另外，2026年1月24日的晚間7點，於屏東縣民公園三層水池更將施放180秒煙火秀。
至於「萬年溪」，則將溪流打造成展區，多種不同姿態的馬匹意象燈飾，營造出萬馬奔騰意象，萬年溪景觀橋更化身為夢境銀河。而「勝利星村展區」，更是以花為主題打造出夜間盛放的繽紛花海，還有旋轉水晶燈。今年燈區還延伸至「內埔龍頸溪」，以客家特色主題燈飾為主。
🟡2026屏東燈節資訊一覽：
日期：2026年1月23日～3月1日
亮燈時間：每日17:30～22:00
四大燈區：縣民公園、萬年溪、勝利星村、內埔龍頸溪（客家燈區）
煙火施放：
日期：2026年1月24日（星期六）
時間：晚間7點
地點：屏東縣民公園三層水池
亮點：將有180秒璀璨煙火
資訊來源：2026屏東燈節、周春米臉書
