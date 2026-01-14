我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐德集團獲「2025 幸福企業-製造業類別」金獎肯定，(右二)為歐德傢俱顧問黃振煥。（圖／歐德提供）

▲「重視人才、寵愛人才」的歐德集團，是上班族及網友心目中之幸福企業，左為陳國都董事長。（圖／歐德提供）

▲歐德舉辦二十年資深員工澳洲雪梨之旅，展現幸福職場文化。（圖／歐德提供）

▲鼓勵員工擴展視野，歐德每年舉辦員工旅遊，地點堪稱是五星級路線，從義大利、土耳其、埃及、日本到東南亞…等地。（圖／歐德提供）

由 1111人力銀行主辦的《2025 幸福企業》票選活動，歐德集團在眾多企業中脫穎而出，榮獲 「2025 幸福企業金獎」 ，展現其在人才照顧、職場文化與企業永續發展上的長期投入，成為家具產業中備受矚目的幸福職場典範。《2025 幸福企業》評選延續歷屆嚴謹機制，全面對接 ESG永續框架，今年特別強化S （Social）社會面向，回應少子化與勞動環境變遷等趨勢，著重企業在「生育獎勵、育兒支持」及「親職友善職場」上的具體作為。歐德集團長期以「以人為本」作為企業經營的重要基石，除完善的薪酬制度與獎金機制外，更將職場照顧延伸至家庭層面，包含生育補助、育兒津貼、獎助學金制度，以及關懷員工父母的重陽禮金，協助員工在不同人生階段皆能安心發展，形塑穩定且具支持力的工作環境。在人才培育與團隊凝聚方面，歐德集團持續投入教育訓練與專業進修資源，透過多元內部培訓、外部課程補助及跨領域學習機會，協助同仁精進專業能力、拓展職涯視野，逐步建構具長期發展的穩健人才體系，實踐企業與人才共同成長的正向循環。同時，規劃多元員工活動與年度員工旅遊，鼓勵同仁在專業投入之餘拓展視野、兼顧工作與生活平衡，透過國內外交流行程與團隊體驗，促進跨部門互動與向心力，讓職場關係在工作之外持續深化，成為彼此前行的重要支持力量。此次榮獲 2025 幸福企業金獎，不僅是對歐德集團多年深耕幸福職場的高度肯定，也象徵其在 ESG 永續道路上持續前行的堅定承諾。未來，歐德集團將持續以制度與行動並進，守護家庭、厚植人才韌性，讓幸福職場成為企業永續經營的日常。