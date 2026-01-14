我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾力克斯霍諾德將於1月24日徒手攀爬台北101。（圖／Netflix提供）

Netflix今（14）日釋出《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）正式預告，宣布自由攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）即將挑戰攀登全球最高摩天大樓之一的台北101，再度掀起全球關注，這項史無前例的壯舉，將透過Netflix於台灣時間1月24日（六）上午9時進行全球同步直播，讓觀眾能即時見證這場極限挑戰。Netflix表示，本次直播不僅聚焦霍諾德的攀登過程，也邀請多位重量級嘉賓共同參與解說與討論，包括主持人Elle Duncan、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods，從不同角度剖析這場結合勇氣、技術與心理極限的高空挑戰。在正式預告中，霍諾德坦言自己多年來早已習慣與恐懼共處，「不管事前做了多少準備，總是會發生意料之外的事。」畫面同時穿插他妻子的心聲，提到外界經常質疑他成為父親後，是否仍適合進行如此危險的自由攀登，但她也直言，這正是霍諾德的本質與選擇。此次挑戰攀登高達101層樓、508公尺的台北101，全程無任何安全繩索，幾乎沒有容錯空間，被視為自由攀岩史上最具風險的任務之一。Netflix強調，霍諾德必須保持高度專注、精準完成每一個動作，才能成功登頂，這場前所未見的摩天大樓自由攀登，也勢必成為全球觀眾矚目的極限瞬間。1月24日（六）上午9點全球頂尖徒手攀登高手艾力克斯霍諾德直攻攀爬台北101現場直播。Netflix