日本首相高市早苗擬解散眾議院，提前舉行大選，日圓兌美元進一步貶破159，面臨160保衛戰，即便新台幣兌美元也貶值，但日圓兌新台幣換匯價再創近2個月新低。台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日早盤來到0.2022元，若與去（2025）年10月1日0.2105元相較，換新台幣5萬元，可以多換到9750日幣現鈔，相當省下1張東京迪士尼門票錢。日本眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散權力。日本政府和自民高層高官員透露，首相高市早苗預計今日通知自民黨幹部，計劃解散眾議院提前進行大選，大選時間預計在2月初。高市預計利用自身的高支持度，幫助自民黨取得眾院多數。目前自民黨在眾議院有199席，與維新會的34席合作，才剛好達到299席過半。高市早苗希望透過提前舉辦選舉，增加自民黨席次，穩住國會優勢也為落實她主張的「強健經濟」與「負責任的積極財政」政策打下基礎。市場認為，若正式進入選舉節奏，選戰焦點勢必圍繞她主張的「強健經濟」與擴張性財政政策，相關政策走向的不確定性，也已對日圓造成拋售壓力，日圓兌美元進一步貶破159，下探159.45，創下1年半來新低，2024年7月12日曾見161.95，雖然新台幣兌美元今日早盤也一度貶破31.7元，但隨著台股盤中也回升來到31.655元，而日圓近來急貶，使得日圓兌新台幣換匯價也創近2個月新低，2025年11月20日曾見0.2017元，今日早盤台銀日圓現鈔賣出價來到0.2022元。若與近幾個月換匯高點去年10月1日收盤價0.2105元相較，以換新台幣5萬元，當時只能換到23萬7539日幣，現在可以換到24萬7279日幣，可以多換到9740日幣，相當省下一張東京迪士尼門票（8400日幣）還有找，不過，外匯專家李其展受訪時也表示，日圓是否會進一步貶到160，要看日本政府有沒有干預動作，若沒有明顯阻貶，就有可能貶破160、甚至到162價位。