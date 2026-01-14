我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁軒安（左）表示與蕭淑慎（右）對婚姻生活一直都有共識，現階段最重要的只有老婆的身體狀況，尊重、陪伴才是維持關係的秘訣。（圖／梁軒安臉書）

蕭淑慎和小15歲老公梁軒安結婚8年，近來她登上薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，並分享婚姻觀，坦言早已不想給老公碰，並同意對方花錢去外面「解決」，話題一出立刻引發熱議。對此，梁軒安昨（13）日在臉書上PO出長文，直言「性從來不是婚姻裡最重要的事」，有些話只是為了節目效果，不需要過度延伸，梁軒安表示夫妻倆一直都有溝通、有共識，而現階段最重要的只有老婆的身體狀況，尊重、陪伴才是維持婚姻的秘訣。梁軒安文中談及夫妻倆對於「性」的看法，坦言有些話是為了節目效果，大家輕鬆看看即可，真的不需要過度延伸，且與蕭淑慎結婚8年，雙方一直都有溝通、也有共識，認為性行為從來不是婚姻裡最重要的事。而蕭淑慎曾因罹癌經歷重大手術，目前仍持續接受標靶治療，因此梁軒安表示：「現階段對我們來說，最重要的只有一件事：她的身體狀況。」在蕭淑慎治療期間，梁軒安直言伴侶的理解、耐心與情緒支持，比任何形式的親密行為都來得重要，「這是一個需要被尊重，而不是被消費的現實」，所謂的幸福從來不是建立在性之上，而是互相尊重、陪伴，以及在困難的時候仍願意站在一起。不過對於個人的「生理需求」，梁軒安也選擇誠實，更說：「花錢解決，首先要值得。」不過，目前的生活重心主要投入在工作上，他坦言每天處理客戶與公司事務，幾乎就忙到翻過去，根本沒有太多心力去想這些。蕭淑慎近日在節目中被問到，假如老公在外面跟別的女生有親密互動會有何反應？她表示頂多希望他睡遠一點、不要抱她，「我也不想給他碰，我們真正會感情不好，不是男女有問題，是我們三觀不合，想法差距、摩擦太大，會影響我們的感情」。蕭淑慎更驚吐，若老公有生理需求，花錢去解決就算了，但也警告「千萬不要被拍到，不然很丟臉」。