我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傑克森（Jaren Jackson Jr.）曾公開力挺莫蘭特，稱呼他永遠是兄弟，如今傑克森自己也恐被送走。（圖／美聯社／達志影像）

NBA曼菲斯灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant），本季與43歲總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）曾爆發口角衝突遭禁賽，灰熊想送走莫蘭特消息傳得火熱，除前日傳出的密爾瓦基公鹿之外，根據《ESPN》爆料大神查拉尼亞（Shams Charania）最新報導，包含邁阿密熱火、沙加緬度國王也有意競逐這位2屆全明星，且灰熊除若成功送走莫蘭特，另一球星傑克森（Jaren Jackson Jr.）恐也將被出售。莫蘭特近3年頻傳傷勢，過去2季合計僅出賽59場，今年至今則缺席19場，比18場出賽還多，球季中還與總教練伊薩洛鬧翻，在休息室藐視教練回應，遭到球隊以「做出對球隊有害之事」，遭禁賽1場，各種場外因素也影響到莫蘭特發揮，本季僅19分、3.2籃板與7.6助攻，投籃命中率甚至僅40.1%，各項數據都創近5年新低。灰熊自2019年選進莫蘭特後，便一直把他當作建隊核心打造陣容，如今是第一次起心動念想出售他，換回年輕資產或選秀籤，根據查拉尼亞報導，除公鹿之外，熱火、國王也對26歲的莫蘭特展現興趣。《Yahoo Sports》資深記者伊科（Kelly Iko）也撰文提到，灰熊沒有一定要送走莫蘭特，但公開詢價方式，若最終真的有球隊願意開價接收，灰熊就打算進入重整期，莫蘭特搭檔、同期進入聯盟的明星中前鋒傑克森，可能也會被送走。被擺上貨架消息傳得火熱，莫蘭特昨日於社群上也無預警發文，寫下一段耐人尋味的話，「當煙霧散去，只有愛你的人才會陪伴在你身邊。」，似乎在自曝有意離開灰熊的心境。