夫妻一起買房、或是朋友合資買房，如果只登記1人的名字，常常會聽到有人提醒要做「預告登記」，防止房子被偷偷賣掉、拿去抵押等，《NOWNEWS》整理預告登記是什麼？要怎麼申請？申請後可以取消嗎？讓你一次了解預告登記。
預告登記是什麼？
根據台南歸仁地政事務所指出，「預告登記」是限制登記的一種，預為保全對於他人土地權利之請求權，而由請求權人檢附登記名義人之同意書及印鑑證明，向該管登記機關所為之限制登記名義人處分其土地權利之登記。簡單來說，「預告登記」就是防止不動產所有權人，將不動產拿去轉賣，或是拿去設定抵押貸款等。
惠誠地政士聯合事務所舉例說明，甲的房子做了預告登記給乙，乙就是預告登記的「請求權人」，意義上就像甲未來要把房子過戶給乙，所以這時候甲就不能把房子再過戶給其他人，或是拿去抵押等，未來會損害到乙權利的事情。
什麼時候會需要辦理預告登記？
1、債務人的不動產設定預告登記給債權人：這種情況是加強對債權人的保障，防止債務人脫產。
2、借名登記：因為某些原因房子登記在其他人名下，為了保障產權，所以做預告登記，防止對方私下變賣，其中朋友合夥出資、夫妻共同買房只登記一人，也可透過預告登記來維護沒有登記名字的人權益。
3、父母出資為子女買房：父母買房給子女後，擔心孩子會被騙或偷賣房，因此父母可以預告登記，成為房子的請求權人。
《NOWNEWS》記者實際詢問打算辦理預告登記的夫妻，他們表示，買房時雙方都有出錢，不過為了不浪費其中一人的房貸首購資格，房子只登記在丈夫名下，妻子擔心未來感情生變，或是丈夫偷偷把房子拿去賣、抵押貸款。
預告登記怎麼申請？
1、準備好預告登記申請書、登記清冊、登記名義人同意書、登記名義人身分證明文件、登記名義人印鑑證明書、請求權人身分證明文件、土地或建築改良物所有權狀，到地政事務所申請，無需收費。
2、地政事務所收件後會開始進行審查，如果需要補充資料，請申請人在15天內補齊，如果資料齊全，送件後大約1到2個工作天就完成登記。
預告登記申請後可以取消嗎？
可以，預告登記在申請後可以塗銷，主要塗銷情況包括雙方合意、買賣合約終止、預告登記權利人請求、預告登記有效期過後自動失效、依法院判決辦理塗銷、法院強制執行。
御國地政士聯合事務所所長廖國甫也補充，預告登記只有防止所有權人做處分的動作，沒有實際的處分權利，所以請求權人只能透過預告登記做防範，但是沒有辦法代為管理這個不動產。
資料來源：台南歸仁地政事務所、惠誠地政士聯合事務所、御國地政士聯合事務所所長廖國甫
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據台南歸仁地政事務所指出，「預告登記」是限制登記的一種，預為保全對於他人土地權利之請求權，而由請求權人檢附登記名義人之同意書及印鑑證明，向該管登記機關所為之限制登記名義人處分其土地權利之登記。簡單來說，「預告登記」就是防止不動產所有權人，將不動產拿去轉賣，或是拿去設定抵押貸款等。
惠誠地政士聯合事務所舉例說明，甲的房子做了預告登記給乙，乙就是預告登記的「請求權人」，意義上就像甲未來要把房子過戶給乙，所以這時候甲就不能把房子再過戶給其他人，或是拿去抵押等，未來會損害到乙權利的事情。
1、債務人的不動產設定預告登記給債權人：這種情況是加強對債權人的保障，防止債務人脫產。
2、借名登記：因為某些原因房子登記在其他人名下，為了保障產權，所以做預告登記，防止對方私下變賣，其中朋友合夥出資、夫妻共同買房只登記一人，也可透過預告登記來維護沒有登記名字的人權益。
3、父母出資為子女買房：父母買房給子女後，擔心孩子會被騙或偷賣房，因此父母可以預告登記，成為房子的請求權人。
《NOWNEWS》記者實際詢問打算辦理預告登記的夫妻，他們表示，買房時雙方都有出錢，不過為了不浪費其中一人的房貸首購資格，房子只登記在丈夫名下，妻子擔心未來感情生變，或是丈夫偷偷把房子拿去賣、抵押貸款。
1、準備好預告登記申請書、登記清冊、登記名義人同意書、登記名義人身分證明文件、登記名義人印鑑證明書、請求權人身分證明文件、土地或建築改良物所有權狀，到地政事務所申請，無需收費。
2、地政事務所收件後會開始進行審查，如果需要補充資料，請申請人在15天內補齊，如果資料齊全，送件後大約1到2個工作天就完成登記。
預告登記申請後可以取消嗎？
可以，預告登記在申請後可以塗銷，主要塗銷情況包括雙方合意、買賣合約終止、預告登記權利人請求、預告登記有效期過後自動失效、依法院判決辦理塗銷、法院強制執行。
御國地政士聯合事務所所長廖國甫也補充，預告登記只有防止所有權人做處分的動作，沒有實際的處分權利，所以請求權人只能透過預告登記做防範，但是沒有辦法代為管理這個不動產。