▲陳詩穎（如圖）和郭方儒戀愛中。（圖／翻攝自IG@rooosaaaa__0708）

電視圈大佬郭建宏的兒子郭方儒去年和交往3年的邱偲琹分手，邱偲琹也立刻戀上韓國歐爸，愛得相當大方，郭方儒也不甘示弱，和陳立農的緋聞前女友陳詩穎打得火熱，脖子上似乎還有種草莓的痕跡。根據《CTWANT》報導，25歲的陳詩穎曾和陳立農傳過緋聞，當時陳立農的老闆Andy回應，「17歲高中生彼此友好，沒什麼大不了。」依舊讓許多女粉心碎。而多年過去，陳詩穎接手郭方儒，兩人被直擊在信義區約會，郭方儒的脖子上疑似還有種草莓的痕跡，看來和邱偲琹分手後，沒有花太多時間療傷。郭方儒還陪陳詩穎在街頭拍攝舞蹈影片，並幫忙檢視女孩們的成果，收工後兩人共撐一把傘，還一起吃同一隻雞腿，陳詩穎不時地摟著郭方儒的脖子，動作非常親密。陳詩穎曾演出《閃亮的日子》、《真愛找麻煩》，以及郭建宏製作的《如果花知道》，邱偲琹和郭方儒也都有演出，近來她則在郭方儒執導的《百分之一相對論》中曝光。對於新戀情，郭方儒本人回應：「我們在正常相處當中，謝謝關心喔！」