台灣學生的創新實力再次閃耀國際舞台！明道中學日前由創造力中心帶領學生團隊，赴泰國參加「2026 泰國國際發明展（IPITEX）」，與全球數十國、逾千件作品同場競技。明道學子展現強大的研發動能，一舉奪得2金、2銀、3銅及 1項大會特別獎，其中「新式幫浦結構」更因具備高度產業潛力，榮獲金牌與波蘭特別獎雙重肯定。在本次獲獎作品中，由技高部二年級學生林富傑、張松源、楊語姍、張祐理共同研發的「新式幫浦結構」表現最為亮眼。團隊巧妙將汽車曲軸與活塞運作原理融入設計，開發出省力且穩定的手搖式幫浦。學生表示，這項發明能降低使用時的施力負擔，不僅可用於運動球類，更能延伸至工業抽水與戶外緊急救災場景，兼具創意與市場實用性，成為展場詢問度極高的焦點。另一項金牌作品「居家安全門控提醒系統」，則從高齡化社會的居家關懷出發，針對長輩常遺忘關門、瓦斯等安全隱憂提供解決方案。銀牌與銅牌作品則充分體現學生對生活細節的觀察力，包含：銀牌：整合收納與乾燥功能的「環保乾傘環」、取消塑膠吸管的「零塑膠鋁箔包」。銅牌：「新式彈力帶結構」、「行動餐桌椅」及「多功能盤子」。明道中學校長陳炤華表示，學校自 2008 年成立創造力中心以來，始終堅持實作導向教學，鼓勵學生從生活痛點出發，培養跨領域整合能力。截至目前，校內已有 140 件學生作品取得國家專利。陳炤華強調，參與國際賽事不僅是為了獲獎，更重要的是讓學生在與各國發明者交流中磨練表達力與解決問題的決心，此次佳績正是對台灣年輕世代創意能量的最佳證明。