我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨8名不分區立委的「兩年條款」期限將至，不過，立委陳昭姿力推代理孕母合法化，由於《人工生殖法》修法尚未過關，前黨主席柯文哲點頭讓她完成任務後再辭職，並直言這是陳昭姿的「畢生心願」，引發黨內外質疑聲浪。對此，政論主持人謝震武一句話突破盲點，吸引超過2萬人朝聖按讚。民眾黨中央委員許瑞宏，日前公開一份陳昭姿當初的辭職書影本，內容明確註記「須完成代理孕母法案」作為交棒條件，文件上也有前主席柯文哲的親筆簽名背書。柯文哲11日也鬆口證實，黨內確實存在「兩年條款」，當初也的確因陳昭姿長年投入代理孕母議題，而同意在制度下給予但書，「這是她的畢生心願」，不過，沒想到這類民生議題拖這麼久，至今仍未完成。然而，這樣的說法在政論圈引發更大反彈，政論節目主持人謝震武拋出質疑：「為什麼你要解決你黨裡面的兩年條款，是要我們的法案？為什麼我們的法案要過，讓你解決你的事？」這段評論隨即被政治粉專「打馬悍將粉絲團」製作成圖卡轉發，大讚謝震武「一語點破盲點」，直呼不愧是專業律師。貼文曝光後迅速引發共鳴，短時間內累積超過2.3萬人按讚，網友紛紛表示「利益掛勾廢除不分區立委」、「廢除不分區」、「自己要設兩年條款，前一年十個月什麼法案都不審，最後兩個月才要開始做事，為什麼都要配合，又把女人子宮當工具，真是無恥」、「代理孕母是個後患無窮的法案，將來會衍生出非常多的問題，他們會把問題丟給政府！叫政府去解決」。