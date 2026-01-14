我是廣告 請繼續往下閱讀

美廉社因為物美價廉，經常有許多特價品，不少民眾都會時不時去挖寶撿便宜，然而最近有民眾逛美廉社時發現貨架上的酒水類標價打上「開罐折5元」的字樣，好奇是否是要打開現場來喝，結果貼文引爆廣大回應，不少人都笑稱「美廉社真的是酒吧，不是超市」，也釣出美廉社小編解釋：「只要開罐就能折扣，不需要直接喝。」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「逛美廉社的時候看到冰櫃的酒水標價」只見美廉社的冰櫃中，一排的酒水類別標價上都寫著「開罐折5元」的字樣，且限時從18時至22時，讓人好奇是不是結帳時要開罐直接喝才有折扣。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「應該是直接喝吧？畢竟你去酒吧會外帶酒水嗎？」不過也有內行人表示、「記得帶環保杯，開罐之後直接裝進去不用喝」。而該網友遇到的優惠，是美廉社最近在1月初推出的「Happy Hour」的活動，店內包括台啤、虎啤、海尼根全系列，事實上，去年底美廉社就有推出過開罐折價10元的活動，當時也有網友發文引起不少迴響。針對網友提出疑問「開罐是否要直接喝」？美廉社小編也在貼文當中留言表示因此民眾如果最近要去美廉社購買酒水的話，看到開罐折5元字樣，如果有騎車開車，千萬不要直接開喝！可以攜帶環保杯開罐後倒入回家享用，撿到便宜又安全。