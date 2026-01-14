我是廣告 請繼續往下閱讀

藍營台中市長提名過程拖拖拉拉，連台灣民眾黨都看不下去，放話「前主席柯文哲也適合參選」！立法院副院長江啟臣今由立委顏寬恒陪同到烏日發春聯，他表示理解民眾黨也很焦急，希望年底繼續維持藍白合作的基調。至於16日的協調，自己已收到通知，時間和地點都有了，一切由黨中央對外說明。江啟臣今（14）日上午由立委顏寬恒、市議員吳瓊華及在地里長們陪同，到烏日市場發春聯。媒體問及和立委楊瓊瓔協調的時間地點是否敲定？他表示已收到通知，確定16日要見面協商，「時間和地點都有了，一切由黨中央對外說明」。民眾黨中央委員江和樹昨天透露，民眾黨支持者對江啟臣的認同度較高，且民眾黨目前無台中市長合適人選；但選對會成員、台中市黨部主委陳清龍對國民黨遲遲不決定市長參選人，導致藍白無法進一步協商合作感到困擾，放話藍營再拖「就建議柯文哲選台中」。江啟臣說，過去台中是地方藍白合示範區，如今連合作對象民眾黨也很著急，可見產生能在台中市長一役勝利的人選是非常重要的，希望民眾黨繼續秉持與國民黨合作的基調，在年底選舉藍白合作，繼續贏得台中市長的選舉。國民黨台中市長選舉陷入立委楊瓊瓔與江啟臣的「姐弟之爭」，顏寬恒6日於沙鹿菜市場陪楊瓊瓔一起請託拜票，今天陪江啟臣，引發外界聯想。對於他挺誰選市長？顏寬恒兩邊都不得罪，表示很開心江副院長來到烏日菜市場，今天主要是向民眾拜年，獻上新年祝福。