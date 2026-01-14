我是廣告 請繼續往下閱讀

海明威曾有一句關於破產的名言，常被政治學家拿來形容獨裁政權的終結：這句話精準地描繪了此刻伊朗的氛圍。過去兩週，伊朗爆發近年來最嚴重的街頭動盪，抗議者與海外支持者無不期待那個「突然崩塌」的時刻即將到來。但如果我們綜合檢視經濟數據、暴力機器的結構以及地緣政治變局，結論可能稍顯殘酷：這個政權雖已進入衰敗期，但距離終局仍有一段痛苦的「逐漸」過程。這波示威的導火線，表面上是政治怒火，底層邏輯卻是生存危機。自從2015年核協議破局、英法德三國於2025年9月恢復聯合國制裁後， 這導致伊朗2025年的食品通膨率飆破70%，貨幣里亞爾（Rial）更在12月跌至歷史新低，伊朗經濟已形同休克，這意味著普通家庭已無力負擔基本生活。這種數據反映在街頭，是極度殘酷的景象。在德黑蘭的市場裡，曾經是庶民美食的紅肉已成為奢侈品。根據統計，伊朗人均紅肉消費量在過去兩年內暴跌了50%。更令人心酸的是，市場上出現了搶購「雞骨架」（把肉剔光後的骨頭）的人潮，許多家庭買不起肉，只能買骨頭熬湯騙過孩子的胃。連最基本的烤餅（Sangak）價格都翻了3倍，這不再是生活，而是生存。而在醫院外的牆上，貼滿了手寫的「賣腎」廣告，年輕人為了換取家裡半年的生活費，不惜販賣自己的器官。這不再是單純的貧窮，這是為了生存而發出的無聲尖叫。與過去不同，這次的抗爭呈現所謂去中心化，意味著這場運動沒有唯一的總指揮部，也沒有所謂的「大台」。抗議者透過Telegram、Signal等加密通訊軟體串連，以社區為單位發起快閃行動。這種如水般流動（Be Water）的策略，最初是為了生存，因為在伊朗，任何公開露面的領袖都會在幾小時內被逮捕、被消失甚至被處決。沒有「頭」的運動，讓政權無法執行「斬首行動」來瞬間瓦解示威。雖然被推翻的巴勒維國王長子試圖在海外扮演共主，但因家族歷史包袱與親以色列立場，難以在國內形成廣泛號召力。缺乏統一領導，反而讓街頭怒火遍地開花，讓安全部隊疲於奔命。但另一方面，這也是致命傷。去中心化雖然能確保存活，卻難以轉化為進攻的力量。面對由15萬精銳組成的「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）及其下轄百萬名「巴斯基」（Basij）民兵，鬆散的群眾缺乏戰略協同，難以轉化為實質的政治談判籌碼。正如伊朗2009年綠色革命，當棍棒、槍械與機車隊開入人群，再激情的口號也會被物理性的暴力所撲滅。只要槍桿子維持忠誠，政權的堡壘就很難從外部攻破。然而，哈米尼政權並非高枕無憂。德黑蘭當局此刻或許正驚恐地看著敘利亞的前車之鑑。阿薩德政權的崩潰印證了那句話：敘利亞前總統阿薩德 （Bashar al-Assad） 原本以為贏得了內戰，卻在2024年底突然遭遇反抗軍逆襲。當時，身為盟友的俄羅斯與伊朗自顧不暇，導致阿薩德政權在短短數日內土崩瓦解，全家流亡莫斯科。這個案例血淋淋地展示獨裁政權的脆弱性，當外部支持斷絕、內部信心崩盤，系統性的崩潰會快得讓人措手不及。另一個值得研究的案例是2011年突尼西亞總統班阿里（Ben Ali）的倒台，當時軍隊決定保護抗議者而非政權；以及埃及的穆巴拉克（Hosni Mubarak），當軍方決定犧牲他以保全自身利益時，他也只能黯然下台。目前的伊朗，正處於「突尼西亞模式」與「委內瑞拉模式」的交叉路口。如果是前者，軍隊最終會選擇倒戈以保全自身（如2011年突尼西亞總統班阿里倒台），國家將迎來重生的機會；如果是後者，政權將在惡性通膨與民不聊生中，依靠槍桿子苟延殘喘，讓國家淪為像委內瑞拉那樣的「殭屍國度」。從目前革命衛隊的忠誠度來看，伊朗尚未走到「突然崩塌」的臨界點。反對者此刻能做的，唯有持續施壓，等待那個能將歷史進程從「逐漸」（Gradually）加速推向「突然」（Suddenly）的關鍵轉折，或許是最高領袖的健康惡化，或許是一場意料之外的外部衝突。