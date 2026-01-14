美國傳奇極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日在Netflix全球直播節目《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）中，挑戰在沒有安全繩索的情況下，徒手攀登台北101外牆。這場直播完成了霍諾德13年前的心願，據悉霍諾德在2013年就對挑戰攀爬台北101表達濃厚興趣，礙於安全因素合作破局，直到台北101董事長賈永婕上任終於點頭。《NOWNEWS》特別整理霍諾德是誰？為何選擇台北101挑戰？等資訊，帶領民眾一起了解。
艾力克斯霍諾德是誰？5歲愛上攀岩、徒手登上酋長岩成名
艾力克斯霍諾德是世界頂尖的美國極限攀岩家，過去以「赤手獨攀」（Free Solo）聞名，也是以「無防護徒手獨攀」方式攀岩的先驅，該方式最大特色在於不使用任何繩索與安全裝備，極度危險的狀況下挑戰攀登，若一失手就有機會粉身碎骨。
霍諾德與攀岩的故事從小就開始，他出生於美國加利福尼亞州，從5歲開始就接觸攀岩，在體育館裡不斷練習，10歲時每周還會進行攀岩訓練，青少年時期就參加過許多國際少年攀岩比賽，讀到大學卻為了攀登輟學，獨自一人完成許多高難度的攀岩路線。
霍諾德最著名的事蹟，是他在2017年成功攀登優勝美地山谷、高達三千英尺的酋長岩（El Capitan），以無繩獨攀的方式，僅靠指尖、橡膠鞋和個人力量挑戰成功，以3小時56分鐘的紀錄完成，在攀岩界造成巨大轟動，被譽為是「史上最偉大攀登之一」，該壯舉在2018還被拍成傳奇紀錄片《赤手登峰》，還榮獲奧斯卡最佳紀錄長片獎。
霍諾德13年前想挑戰台北101！昔日破局喊話：誰認識員工
霍諾德與台北101的淵源從13年前就開始，2013年傳出霍諾德將於10月來台，挑戰徒手攀登台北101高達508公尺的外牆，國家地理頻道也有計畫直播全程，霍諾德也首次來到台灣「場勘」。但當年破局原因，傳出是因雙方在「安全方面」沒有共識，霍諾德過去挑戰向來都是徒手攀爬、不攜帶繩索和防護工具，但業者認為風險太高，希望能協調加裝小型降落傘，以保障安全，但這一等就隔了13年。
霍諾德在2013年沒有成功爬成台北101，隔年接受《500輯》訪問時，表示對台灣印象最深的絕對是台北101，更強烈表達想要挑戰台北101的決心，甚至喊話「如果你認識誰在台北101工作，請讓他知道，有機會我還是很想攀登那座建築物！」
如今雙方終於在2026年合作，台北101董事長賈永婕透露內幕，表示自己上任一個月左右，霍諾德就親自寫信來，有誠意表示「一直以來他都很想要攀爬挑戰台北101，這是他的心願」，更強調對方絕對不是玩命，是很謹慎評估，透過不斷勘查跟練習完成挑戰。根據台北市政府說法，本案是在去年由台北101與市府接洽，並依相關法規與標準作業程序辦理，由台北市電影委員會協助主辦單位協調，過程皆是合法申請。
霍諾德為何選擇台北101？一場對抗疲勞與心理未知的垂直極限
霍諾德今年1月24日終於可以挑戰徒手攀爬台北101外牆，至於為何選擇台北101呢？他接受Netflix Tudum訪問時，透露台北101是座令人驚嘆且不可思議的建築，強調並不是所有摩天大樓都適合攀登，但台北101的結構與外觀特性，成為少數技術上可行的建築。此外，可以合法攀登摩天大樓的機會非常罕見，必須把握時機完成挑戰，也成為他接受的一大關鍵。
霍諾德認為，攀登台北101最大風險，在於建築攀登與攀岩壁有很大不同，建築攀登沒有「最困難的一步」，挑戰更加不可預測，加上建築物攀登路線高度重複、全程幾乎垂直，對身體造成全面性的負荷，挑戰最大關鍵在於整體累積的疲勞，且這是他第一次挑戰高聳的人造建築，心理如何回應新環境也是一大重點。
霍諾德徒手攀登台北101！Netflix直播時間一次看
Netflix全球直播節目《赤手獨攀台北101：直播》將於台灣時間1月24日（美國時間1月23日）上午9時於全球直播，預計將直播兩個小時，同時間還會有5位直播嘉賓一同參與，包括Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods等。
Netflix《赤手獨攀台北101：直播》中，艾力克斯霍諾德將挑戰台北101，計畫攀登高達508公尺的外牆，在只有玻璃、鋼骨與混凝土，且沒有安全繩索的狀態下一口氣攀上101層，這將是一場史無前例的摩天大樓自由攀登，邀請民眾一同準時收看霍諾德再度挑戰壯舉。
資料來源：Netflix、賈永婕的跑跳人生臉書、艾力克斯霍諾德IG
