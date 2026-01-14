我是廣告 請繼續往下閱讀

艾力克斯霍諾德是誰？5歲愛上攀岩、徒手登上酋長岩成名

▲艾力克斯霍諾德是世界頂尖的美國極限攀岩家，過去以「赤手獨攀」（Free Solo）聞名，也是以「無防護徒手獨攀」方式攀岩的先驅。（圖／Netflix提供）

是他在2017年成功攀登優勝美地山谷、高達三千英尺的酋長岩（El Capitan），以無繩獨攀的方式，僅靠指尖、橡膠鞋和個人力量挑戰成功，以3小時56分鐘的紀錄完成，在攀岩界造成巨大轟動，被譽為是「史上最偉大攀登之一」

▲艾力克斯霍諾德在2017年成功攀登優勝美地山谷、高達三千英尺的酋長岩（El Capitan），這項壯舉還被拍攝成傳奇紀錄片《赤手登峰》。（圖／IG@alexhonnold）

霍諾德13年前想挑戰台北101！昔日破局喊話：誰認識員工

當年破局原因，傳出是因雙方在「安全方面」沒有共識

▲台北101董事長賈永婕透露內幕，表示自己上任一個月左右，霍諾德就親自寫信來，有誠意表示「一直以來他都很想要攀爬挑戰台北101，這是他的心願」，更強調對方絕對不是玩命，是很謹慎評估，透過不斷勘查跟練習完成挑戰。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

▲艾力克斯霍諾德早在2013年傳出將挑戰台北101，卻疑似因安全問題破局，如今終於成功完成心願。（圖／Netflix提供）

霍諾德為何選擇台北101？一場對抗疲勞與心理未知的垂直極限

▲艾力克斯霍諾德認為，攀登台北101最大風險，在於建築攀登與攀岩壁有很大不同，建築攀登沒有「最困難的一步」，挑戰更加不可預測。（圖／Netflix YouTube）

霍諾德徒手攀登台北101！Netflix直播時間一次看