今（14）日稍早趙文安回應《NOWNEWS今日新聞》：「針對不實指控以及名譽毀謗，現在前往警局報案路上，謝謝。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙文安有著亮眼外型和窈窕身材，IG有著5萬人追蹤，長年以「氣質女神」、「時尚學霸」形象活躍社群。（圖／趙文安IG ＠wenanchao）

混血女模趙文安，曾與影帝阮經天有過一段緋聞，近日遭爆成為台北社交圈的「名媛公敵」，指她不僅勾引已婚富商，私訊「還是你想玩嗎？」、「可以幫你」等挑逗字眼，甚至連閨密男友也不放過，讓不少名媛貴婦對她避之唯恐不及。針對爆料，根據《鏡週刊》報導，一名貴婦爆料，起初因為欣賞趙文安的氣質與穿搭，兩人在社群上互追蹤，之後介紹富商老公給對方認識。怎料趙文安私下竟開始勾引富商，向對方調情：「你本人很可愛」、「改天約」等示好字眼，讓貴婦看了氣得發抖，決定將趙文安的私訊對話貼上限動，並標註女生的帳號：「你是什麼意思？」趙文安私訊內容被發現後，才趕緊向這名貴婦道歉，承諾會退出台北社交圈，並稱是因家裡的私人狀況和上一段感情，導致身心狀態不佳，說：「頭腦不清楚當下而講出越矩的話，是我的問題」、「我會盡量讓狀態回復成正常」。這名貴婦透露與趙文安有許多共同朋友，痛批：「她的形象做太好了，根本沒人知道她私底下是這樣的人。」趙文安有著亮眼外型和窈窕身材，IG有著5萬人追蹤，此外她畢業於倫敦藝術大學（UAL）時尚行銷相關科系，長年以「氣質女神」、「時尚學霸」形象活躍社群，並曾與男星阮經天傳過緋聞，兩人於2022年7月被拍到一同出遊，不過據傳戀情很快就結束。