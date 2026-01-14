我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆新年將至，不少民眾習慣前往廟宇祈求新年運勢，但近日社群平台 Threads上一則貼文引發網友瘋傳。一名網友分享在台北霞海城隍廟拜月老時，驚見供桌上出現一座由「髮膜」堆疊而成的金字塔，壯觀畫面讓原 PO 直呼，「是希望出現什麼神奇膜髮？」據悉，這疊成金字塔的供品為知名品牌「思波綺」的經典金罐髮膜。由於畫面結合了傳統廟宇建築與現代美妝感，強烈對比引發網友熱烈討論。不少網友開玩笑評論，「現在拜拜也要比創意」、「髮質發亮、人緣才會加分」，更有民眾認為這象徵祈求新年「從頭開始順」。這波「髮膜祈願」風潮也迅速蔓延，有網友受此啟發，帶著同款髮膜前往媽祖廟祭拜，希望「愛漂亮的媽祖」能保佑新的一年運勢煥然一新。從傳統的鮮花素果到現代的保養品，台灣人的祈願方式日益多元。也反映出當代人對「儀式感」與「自我提升」的追求。民俗專家也表示，供品雖隨時代改變，但核心仍在於信眾的誠心。