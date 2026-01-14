低成本航空公司「易斯達航空」表示，今（14）日開始展開年度最盛大的促銷活動「Super Star Festa（以下簡稱SSF）」。濟州航空則推出夏季航班早鳥優惠，單程票500元起，完成指定社群活動還能抽機票。
獲得韓國最佳低成本航空公司的「易斯達航空」，此次促銷活動今（14）日正式開跑，僅限於易斯達航空官網、手機版網頁及App會員適用，韓國全航線機票最低只要450元起（單程未稅），適用搭乘期間為2026年3月29日至2026年10月25日，詳細內容可至易斯達航空官網查詢。此次促銷5大航線，其中台北（桃園）飛清州單程未稅價450元、台北（桃園）-首爾仁川單程未稅價500元等，5大航線來回含稅價等於大約只要3、4000元之優惠價。
🟡「易斯達航空」此次促銷航線一覽：
台北（桃園）-清州450元
台北（桃園）-首爾仁川 500元
台北（桃園）-濟州600元
台北（松山）-首爾金浦600元
台北（桃園）-釜山900元
備註： 以上皆是單程未稅價
濟州航空也推早鳥優惠 單程500元起
濟州航空則從1月20日台灣時間早上9點起至1月26日為止，推出夏季航班早鳥優惠，單程未稅價500元起。在優惠期間，於官網訂票輸入指定優惠碼最高可享21%優惠。購買BASIC票價旅客享10公斤手提行李額度，購買STANDARD票價的旅客，則享有10公斤手提行李與免費15公斤托運行李額度。
越捷航空延長 Deluxe艙等優惠 1/15單日7折
另外越捷航空也宣布，延長 Deluxe艙等票價優惠活動，於 2026 年 1 月 15 日限時一天推出7折優惠。台灣旅客可把握機會，從台北、台中及高雄出發，前往越南河內、胡志明市或富國島。
自1 月15日01:00至24:00，旅客可以透過越捷航空官網或Vietjet Air手機 App 預訂 Deluxe 艙等機票，並輸入優惠代碼「 DELUXE2026」，即可享有票價7折（不含稅金及附加費）。此優惠適用於 2026 年 2 月 1 日至 12 月 31 日期間之指定航班（實際適用航線與出發日期依公告為主）
