美媒《紐約時報》近日披露，台美幾乎已經達成關稅協議，台灣輸美貨品關稅將降至與日韓相同的15%，但條件是台積電擴大赴美投資設廠。對此，反紫光奇遊團成員、科技專家許美華表示，這是把本來要做的事情當成談判籌碼，且沒有押時間表，也保留了一定彈性，這是非常可以接受的條件。紐約時報在台灣時間13日報導，知情人士透露，美國與台灣已接近達成貿易協議，台灣商品輸美關稅將降至15%，換取台積電在亞利桑那州再投資興建至少5座半導體廠。許美華昨在臉書發文，若真如紐約時報的報導內容，就要給台灣的談判團隊大大的掌聲；她也分析，15%關稅不疊加，是比照日韓歐盟水準，台積電承諾多蓋5座廠，也沒有232條款等那些東西，「這是非常可以接受的條件了，鄭麗君領軍的談判團隊，很可以跟國人交代了」。許美華解釋，台積電產能嚴重不足，本來就必須持續擴大產能，而台灣的土地、水電、人才各種資源終究有限，台積電擴充產能走向海外勢在必行。尤其是客戶佔比超過七成的美國，之後會蓋更多廠，本來就是既定方向，只是時間早晚問題而已。許美華也說，很多人可能誤會了，台積電在2020年5月宣布美國廠計劃，並在2021年動工，當時主要的考慮是回應美國大客戶基於地緣政治、分散風險的需求，而不是因為美國政府的壓力。是到了2022年8月，迎來拜登政府《晶片法案》的補助，美國政府的角色才開始加重。許美華也直言，「因此，台積電承諾美國要多蓋五座廠，其實是把本來就要做的事，拿去當談判籌碼，沒有押時間表，也保留了相當彈性。」至於有人批評「台積電變美積電」等說法，許美華表示，對台積電來說，美積電、日積電、德積電都不是問題，最重要的是，台灣產能還持續在擴大，在可預見的將來，台灣還是推進最先進一代製程，研發和良率模型產出的唯一據點。許美華也說，如果台積電在美國再多蓋幾座廠，再加上台灣幫美國打造半導體科學園區，只會讓台美雙方的供應鏈關係綁得更緊密，彼此更興衰與共、存亡相依。這應該是中國很不想看到的結果，難怪台積電變美積電的套路又開始洗起來了。她也特別提到，對於民眾黨前主席柯文哲再次講產業鏈的唬爛話，幫小草回顧一下柯文哲的金句之一，「2019柯文哲：若中國切斷紅色供應鏈，台灣撐得住嗎？」但當時中國半導體已經敗相百出，紫光瀕臨破產邊緣，白黨教主還在膜拜紅色供應鏈。然後，現在繼續講台積電會變美積電？以後穿越時空的笑話真的不嫌多。