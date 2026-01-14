我是廣告 請繼續往下閱讀

中國自2009年啟動「大外宣」布局，透過操控海外華文媒體、滲透社群平台、培養網紅與收購台灣臉書粉專，持續對台灣輿論施加影響。對此，財經網美胡采蘋指出，目前大外宣受害者已經累積了敘利亞、伊朗、委內瑞拉等國，呼籲立法院即刻治療大外宣中毒症，請馬上通過台灣國防預算，台灣能打贏，台灣人能保護自己的國家。胡采蘋13日在臉書發文表示，中共大外宣的洗腦受害者非常多，但目前最大的受害者可能是馬杜羅，因為就是在他的任內，對中軍購大幅超越了對俄羅斯軍購，，委內瑞拉上上下下對此深信不疑，委國國防部長自己說，他們2025年用米波雷達偵測到好多次300公里以外的美軍F-35隱形戰機。但米波雷達的問題其實很大，它可能知道前面有戰機，但沒辦法定位到戰機在哪個具體位置。胡采蘋續指，去年8月開始，美軍海上包圍委內瑞拉，卻一直沒有出手，中國網路上各種軍事帳號、自媒體把JY-27吹上天，認為就是因為 JY-27太強，美軍即使有隱形戰機也不敢飛過來。隨便去中國網站查，大概有幾百萬條這種貼文。，1個月後美軍B-2轟炸機長驅直入炸掉伊朗核基地的時候，從飛進領空、炸掉核設施、飛出領空，全程都沒有遭到任何砲火，看起來這大外宣武器實在厲害，給1個月時間也修復不了。胡采蘋提到，大外宣對伊朗事件的解釋是，伊朗買了中國電科的JY-10防空系統，這是電腦整合系統，但是伊朗的雷達跟導彈沒有全用中國的，混雜了俄羅斯、中國、美國、跟伊朗自製的雷達跟導彈，是導彈的問題，中國雷達看到了也打不出去，要搭配整套JY-27才行。但事實上JY-27在 2019年已經在敘利亞被炸掉過。看了太多洗腦內容，花大錢買了大外宣武器系統的國家，因為國防被毀，要重新添置武器，加上美軍在海上追緝灰色油輪，這些國家紛紛財政崩潰，因此伊朗才撐不住了。「小粉紅們深信美國無法威脅中國，因為中國有核武，可以跟美國打核戰。」胡采蘋直言，，已經部署、隨時可應戰的高度戒備核彈有1770顆；中國的核彈頭總數是600多顆，大部分都是跟載具分離的庫存彈。此外，川普前幾天表示，明年軍費應該從1兆美元，提升到1.5兆美元。最後，她也向立法院喊話，請馬上通過台灣國防預算，台灣能打贏，台灣人能保護自己的國家，請該治病的大外宣中毒患者趕快治病。