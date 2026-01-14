一名網友近日在Threads分享，他到台北京站海底撈用餐時，驚見發現免費小菜區，竟出現曾在超商掀起搶購潮的「多力多滋香菜口味」，整盤任人取用，讓她當場傻眼又驚喜。貼文曝光後引發熱烈討論，不少香菜控直呼願意為此專程上門，「從來都沒吃過，看了流口水」、「那我會一直吃欸，有夠好吃」。
海底撈免費小菜竟出現「香菜多力多滋」！大票人嗨翻：太特別
一名網友近日在Threads上發文分享，他在海底撈用餐時，竟發現免費小菜區有「超商爆紅神物」，也就是多力多滋香菜口味，當時一上市立即造成轟動，還有許多超商被搶到缺貨，沒想到如今海底撈竟直接一大盤放在小菜區，讓她驚喜直呼：「海底撈出這個當免費小菜是怎樣哈哈哈！」
貼文曝光後，大票網友也眼睛一亮嗨喊，「真假啦，太特別了吧！」、「從來都沒吃過，看了流口水」、「多力多滋香菜口味超好吃，加在麵線很搭」、「那我先坐在旁邊吃好了，不用一直跑來跑去一直裝很累」、「香菜！有誰要跟我去海底撈」、「那我會一直吃欸，有夠好吃」、「如果有皮蛋就更讚啦」。
而原PO也透露，這間海底撈是台北京站分店，無論是香菜鐵粉或是對多力多滋香菜口味有興趣的民眾，都可以抽空去嚐鮮。
香菜多力多滋引爆熱潮！「皮蛋口味」真實心得曝光
多力多滋在2025年4月底推出香菜口味，由於味道新奇引起許多人好奇搶購。《NOWNEWS》記者也實際吃過，認為香菜味道雖然沒有想像中濃郁，但會在口中留下淡淡清香尾韻，吃起來非常涮嘴，很容易一片接著一片吃光，也有不少人會將香菜多力多滋在料理中入菜，相信與海底撈火鍋配合也會蹦出絕妙新滋味。
而多力多滋在今年1月7日接著推出皮蛋口味，全黑玉米片引發視覺衝擊，同樣也吸引大票民眾搶著試吃。根據《NOWNEWS》記者實際開箱體驗，認為皮蛋氣味並不明顯，不如香菜口味出色，加在豆腐上也僅有「靈肉分離」的表現，但在聚會上仍能引發話題，對特殊口味有興趣的消費者，不妨買來嘗試。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友近日在Threads上發文分享，他在海底撈用餐時，竟發現免費小菜區有「超商爆紅神物」，也就是多力多滋香菜口味，當時一上市立即造成轟動，還有許多超商被搶到缺貨，沒想到如今海底撈竟直接一大盤放在小菜區，讓她驚喜直呼：「海底撈出這個當免費小菜是怎樣哈哈哈！」
而原PO也透露，這間海底撈是台北京站分店，無論是香菜鐵粉或是對多力多滋香菜口味有興趣的民眾，都可以抽空去嚐鮮。
香菜多力多滋引爆熱潮！「皮蛋口味」真實心得曝光
多力多滋在2025年4月底推出香菜口味，由於味道新奇引起許多人好奇搶購。《NOWNEWS》記者也實際吃過，認為香菜味道雖然沒有想像中濃郁，但會在口中留下淡淡清香尾韻，吃起來非常涮嘴，很容易一片接著一片吃光，也有不少人會將香菜多力多滋在料理中入菜，相信與海底撈火鍋配合也會蹦出絕妙新滋味。
而多力多滋在今年1月7日接著推出皮蛋口味，全黑玉米片引發視覺衝擊，同樣也吸引大票民眾搶著試吃。根據《NOWNEWS》記者實際開箱體驗，認為皮蛋氣味並不明顯，不如香菜口味出色，加在豆腐上也僅有「靈肉分離」的表現，但在聚會上仍能引發話題，對特殊口味有興趣的消費者，不妨買來嘗試。