▲2025年2月27日清晨，民眾報案新北中和光環路有貓隻屍體。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處在謝水森住家查獲非法養殖場，救出15隻母貓、1隻公貓。（圖／新北市動保處提供）

▲涉嫌虐貓的謝水森，家中貓籠層層堆疊，貓咪活動空間狹小，貓砂未定期更換、籠底排泄物堆疊乾化，導致貓隻長時間與排泄物接觸，現場也沒有良好通風設備。（圖／新北市動保處提供）

新北市一名謝姓計程車司機違法經營貓咪繁殖場，卻為了節省花費，用鐵鎚猛敲其中，另持利器刺傷，他將6隻身受重傷的貓以及1隻原本沒受傷的米克斯載出丟在路邊，造成7隻貓全死（），一、併科罰金20萬元，全案定讞。2025年2月27日清晨5點多，民眾報案在新北市中和區光環路散落貓隻屍體，新北市動保處與清潔隊總共帶回7隻貓屍，解剖發現有等遭到重擊的傷勢。新北市警察局海山分局獲報成立專案小組，33小時內逮捕68歲男子謝水森，並謝水森遭檢方以《動物保護法》起訴，，法官完全不採信，認定謝水森為繁殖販賣而養貓，對於市價不高的貓咪就淘汰，只想留下身價較高的品種，虐貓動機只為圖謀己利、樽節開支。新北地院指出，；本案被告私營貓隻繁殖並未妥善照顧，只把貓咪當成可以賺錢的「經濟動物」，沒看作無可取代的「生命」。一審法官斥責被告，貓咪仰賴主人餵食、清理生活環境，依賴程度甚深，，貓咪於案發當時所受身體、心理的痛苦難以言喻，被告的犯罪手法泯滅人性，並不值得憐憫，棄屍於公眾通行的馬路上，並在網路上造成新聞流傳，也對社會公眾造成一定程度的震撼。新北院以6個「故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪」各判1年、合併執行3年6月，併科罰金35萬元。高等法院今日上午撤銷原判決，改判7個月有期徒刑，不得再上訴，謝水森雖然仍得入獄，但刑期只剩下一審的6分之1。