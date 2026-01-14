新北市一名謝姓計程車司機違法經營貓咪繁殖場，卻為了節省花費，用鐵鎚猛敲其中3隻短毛貓、1隻金吉拉、1隻米克斯，另持利器刺傷1隻加菲貓，他將6隻身受重傷的貓以及1隻原本沒受傷的米克斯載出丟在路邊，造成7隻貓全死（第7隻貓遭其他車輛輾過身亡），一審法官認為貓咪在現在社會中是「家庭成員」，不是單純的財產或物體，重判運將3年6個月，不過今天上午二審改判7個月、併科罰金20萬元，全案定讞。
2025年2月27日清晨5點多，民眾報案在新北市中和區光環路散落貓隻屍體，新北市動保處與清潔隊總共帶回7隻貓屍，解剖發現有顱骨破裂、肋骨骨折、口鼻出血等遭到重擊的傷勢。新北市警察局海山分局獲報成立專案小組，33小時內逮捕68歲男子謝水森，並在他住家查出非法養殖場，救出16隻貓。
謝水森遭檢方以《動物保護法》起訴，一審期間他辯稱因年紀大、身體不好、開計程車收入不穩，所以無法照顧那麼多貓，擔心他死掉之後「貓很可憐」才「棄養」，法官完全不採信，認定謝水森為繁殖販賣而養貓，對於市價不高的貓咪就淘汰，只想留下身價較高的品種，虐貓動機只為圖謀己利、樽節開支。
新北地院指出，貓咪是人類最受歡迎之寵物種類之一「具有靈性、應值憐愛」，在忙碌、陌生的現代社會中，多有飼養貓咪陪伴人生過程，而成為「家庭成員」之一，不可單純將貓咪視為財產客體；本案被告私營貓隻繁殖並未妥善照顧，只把貓咪當成可以賺錢的「經濟動物」，沒看作無可取代的「生命」。
一審法官斥責被告，貓咪仰賴主人餵食、清理生活環境，依賴程度甚深，對於主人具有絕對的信賴關係，卻遭到主人以謀取經濟最大化之目的而持鐵鎚撞擊傷害、利器刺傷，在遭受傷害之際仍不知主人為何如此對待，貓咪於案發當時所受身體、心理的痛苦難以言喻，被告的犯罪手法泯滅人性，並不值得憐憫，棄屍於公眾通行的馬路上，並在網路上造成新聞流傳，也對社會公眾造成一定程度的震撼。
新北院以6個「故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪」各判1年、合併執行3年6月，併科罰金35萬元。高等法院今日上午撤銷原判決，改判7個月有期徒刑，不得再上訴，謝水森雖然仍得入獄，但刑期只剩下一審的6分之1。
