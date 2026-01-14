君品酒店表示，自2025年起率先將早餐供應時段延長至中午12點，並開放不限次數進出用餐，成為大台北地區首家導入此服務的五星級飯店。今年更進一步推出24小時彈性入住與A1機捷台北站免費接駁等服務，打破大部分飯店傳統15:00入住、11:00退房的既有框架，房價每晚自4967元起。
君品酒店總經理譚逸峰表示，近年國內外旅客的旅遊型態，已由「短停過夜」轉為「慢活留宿」，飯店不再只是住宿場域，而是城市中的度假空間。他指出，君品希望把「住飯店」從一晚住宿，轉化為一種可以慢下來、願意留下來的城市度假體驗，讓旅人不只是過夜，而是真正享受台北這座城市。
因此，君品推出「24小時彈性入住」住房專案，即日起至2026年3月31日，旅客可自實際入住時間起，享有連續24小時住宿權益，打破傳統15:00入住、11:00退房的既有框架，房價自4967元起，鎖定慢活型旅客、轉機客與航班時間不固定的國際旅人。另外君品還從即日起推出A1機捷台北站免費接駁服務，每日11:00至16:00採預約制接送。
酒店另同步推出「極饗牛排．一泊二食」住房專案，房價自7599元起，結合住宿、翌日早餐與茶苑精選牛排雙人晚餐，持續拉大餐飲型旅宿的產品差異化。
至於在進行中的「早餐延到中午時段」活動，根據君品酒店內部統計，自早餐延長至中午12點後，2025年6月至12月期間，10點以後進場用餐的住客占比，已由過往不足兩成，明顯提升至35%。
同時，約有16%的住客選擇在同一早餐時段內二度進場用餐，形成「先用餐、回房休息、再回餐廳續用」的慢活型態，使住客平均留館時間與餐飲互動頻率同步提升。君品表示，原屬10:30至12:00的餐廳低峰時段，現已轉為穩定滿席帶，不僅有效拉長留館時間，也同步提升餐飲互動頻率與整體滿意度。
君品酒店的早餐最大特色就是結合許多名店，包含正義豆漿冰熱豆漿、米漿、鹹豆漿、燒餅油條外，並結合花蓮公正包子小籠包、宜蘭阿娘給蒜味肉羹湯與主廚家傳滷肉飯等。
新板希爾頓新春住房3990元起 北投麗禧溫泉酒店冬日暖旅12600元起
另外，多家飯店也推出新春住房，像是台北新板希爾頓酒店以「新春開運」為主題，推出期間限定「GET YOUR LUCK」春季住房專案，即日起至3月31日止，專案平日每晚3990元起，入住驚喜贈好運泡澡沐浴球盲盒組。搭乘馬年話題，二樓悅市集自助餐廳同步推出馬年主題優惠活動，即日起至2月28日，凡姓名中含「馬」字或生肖屬馬者，則享兩人同行第二位半價優惠，每人餐價折扣後918元起。
北投麗禧溫泉酒店也從即日起推出冬日暖旅住房專案，雙人每晚1萬2600元起，並可享翌日「麗禧晨之光」早餐。獨立湯屋也推優惠，體驗90分鐘白磺溫泉時光，雙人2500元起；喜愛大眾湯的旅客，則可於寬敞舒適的露天風呂中，依不同溫度池感受白磺溫泉的層次變化，單次體驗每人1600元起。
資訊來源：君品酒店、台北新板希爾頓酒店、北投麗禧溫泉酒店
