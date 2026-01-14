我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白湯匙代表崔康祿獲得《黑白大廚2》的冠軍。（圖／IG@netflixkr）

《黑白大廚2》決賽由白湯匙崔康祿對上黑湯匙「料理怪物」李河成，主題是為自己做的料理，擅長精緻餐點的李河成端上血腸湯，而有「燉煮人」稱號的崔康祿，則是用葛粉混合了芝麻醬，不斷攪拌作成芝麻豆腐，兩樣都是平凡的料理，其他參賽者還在看台區笑虧，血腸湯一下子飆到3億元了（冠軍獎金3億元），而最後由崔康祿拿下冠軍，跌破眾人眼鏡。《黑白大廚2》決賽的主題是為了自己而做的料理，「料理怪物」李河成端出血腸湯，親自將豬血混合糯米與炒過的蔬菜，接著拿去蒸熟，壓成圓形之後再沾澱粉拿去煎，底部鋪上烤過的豬大腸、小腸，混合韭菜做成沙拉，將豬高湯另外裝，端上一道精緻餐點外型的血腸湯，讓所有參賽者驚呼不已，評審安成宰、白種元也給了高度評價。李河成也分享，小學時每個週末父親都會帶他去澡堂，結束後都會在樓下的血腸湯店吃飯，21歲之後他出國工作，長期漂泊在外，每當孤單、想家的時候就會想到血腸湯。另外一位「燉煮人」崔康祿用葛粉混合芝麻醬，不斷加熱攪拌，作成芝麻豆腐，不過這次他不燉煮，而是將所有他喜歡的食材，像是南瓜葉包海膽、豆苗、松茸等食材加進濃郁的烏龍麵高湯中。崔康祿說，自己只是幸運，才意外獲得燉煮人的稱號，但其實他並不擅長燉煮，為此還做了許多研究，廚師生涯有一半的時間都在假裝自己是燉煮達人，這次為了自己而煮，不想要再做燉煮料理，「我想要慰勞自己，我一直對自己很嚴厲，連90秒都不曾花在為自己做料理上面，在這個虛擬空間中，我想要試試看。」把所有廚師都聽哭了。最後崔康祿也成功拿到冠軍，不過一開始李河成的呼聲很高，幾乎所有參賽者都說，冠軍一定是他了，沒想到結局跌破眾人眼鏡，但也有人認為，崔康祿贏在故事感人，更貼近「為了自己」的主題。《黑白大廚2》全部集數已在Netflix上架。