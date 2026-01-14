我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東縣長周春米今（14）日宣布，從115學年度開始，屏東縣所屬高國中小，營養午餐全面補助，估計將有5萬名孩子受惠，縣府每學年投入約8.2億元，減輕家庭負擔，讓孩子安心學習，也強調校舍、操場、廁所與體育設施等教育建設，也會持續推動，孩子的教育，就是最重要的投資。自己身為縣長，願意承擔這個艱難的選擇，因為守護孩子，就是守護屏東的未來。周春米今日宣布，115學年度開始，屏東縣所屬高國中小，營養午餐全面補助，一直深信營養午餐從來不只是一頓飯，它關係到孩子的健康、學習力，甚至是一生的發展起點。守護下一代，是縣政的核心價值，必須讓每一個孩子，和其他城市的孩子，都站在同一條健康的起跑線上。周春米坦言，老實說全面補助這決定，對屏東真的不容易，尤其新版《財劃法》修法後，屏東首當其衝，財政壓力比過去更加沉重。每一筆支出，背後都是取捨與責任，自己和團隊反覆思考、審慎討論，在「守住財政紀律」與「照顧孩子健康」之間，謹慎前行、做出決定。周春米表示，知道這不是一個完全討喜的抉擇，更不是一個輕鬆的決定，但為了孩子的健康與平等權，必須勇於承擔。縣政不是選擇掌聲最多的路，身為持家的人，要讓屏東這個家，走得穩、走得久。周春米說，孩子的成長，不能重來，這一餐要替他們顧好，這項政策，將有約5萬名孩子受惠，縣府每學年投入約8.2億元，減輕家庭負擔，讓孩子安心學習。縣府會嚴格把關營養午餐品質，擴大使用在地食材、落實食品安全，持續推動班班喝鮮乳，讓孩子不只是吃得飽，而是真正吃得安心，吃得開心。最後周春米提到，同時校舍、操場、廁所與體育設施等教育建設，一定會持續推動，孩子的教育，就是最重要的投資。身為縣長，自己願意承擔這個艱難的選擇，因為守護孩子，就是守護屏東的未來！