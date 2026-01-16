買了預售屋後，不少人會加入「已購戶群組」，一起交流新家資訊，不過有PTT網友表示，最近快要交屋了，社區住戶群組一直貼出各式家電團購優惠，像是冷氣、熱水器等，但他實際比價後卻發現，「住戶團購」的價錢其實沒有比較優惠，好奇大家都會跟鄰居著一起買嗎？對此，大部分的人都表示不會。
現在萬物皆可團購，不僅有網紅、YouTuber等開團，住戶群組也能見到團購資訊，原PO在PTT home-sale板發文表示，最近他買的預售屋快要交屋，社區的住戶群組開始出現各種團購優惠，但是他自己實際查了價格卻發現，不管是冷氣、熱水器、冰箱等，都沒有他找的優惠，價差還很明顯，好奇大家會不會跟住戶群的團購。
對此，許多網友紛紛表示不會，「很多都是住戶或住戶的親友，沒便宜到哪裡去」、「除非比較便宜不然不會」、「不會，社區群組每次召集團購只是刷存在感，根本沒便宜」、「我家電、窗簾自己找都比團購便宜」、「小心廠商偽裝假住戶混進來群組」、「團購根本沒便宜，只是打廣告而已」，還有人提醒，「團購吃的就算了，團購家電、裝潢那種貪小便宜，通常不會有好下場」、「裝潢還有家電不會」。
內行分享：冷氣、窗簾要多比價
也有一些網友點名他們會跟的團購，「我有跟過金鑽鳳梨，好吃喔」、「我只跟團購驗屋而已，其他應該不會跟」、「有跟過冰淇淋和小番茄」、「只會團購食物」、「團購有時候會有地方特產，平時買不到的東西就可以跟一下啊」。
有過來人分享團購經驗，低單價的熱水器、烤漆玻璃真的有比較便宜，冷氣一定要多比價，他有很多鄰居當時都跟團購，他原本也想跟團、不比價，但是冷氣金額大，他不想事後後悔，結果才找第一間就比團購便宜；窗簾則是因為客製化、型號不明確，選擇超多，團購也不會比較便宜。
