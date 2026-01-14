我是廣告 請繼續往下閱讀

醫護理人力不足，同時因應社會的小家庭愈來愈多，為減輕壓力，衛福部向勞動部提案修訂管理辦法，盼開放外籍照服員，而外籍護佐則可能是下一階段討論。台大醫院院長余忠仁今（14）日則表態，照護人力的缺口愈來愈大，這必須正視，且不會只有醫院遇到，因此應有宏觀的政策協助，許多國家都已經啟動，台灣也不應因特殊考量而停滯不前。衛福部長石崇良日前提到，衛福部向勞動部提案修訂管理辦法，開放一般急性醫院聘僱外籍照服員，可降低護理人員在第一線的臨床負荷。余忠仁今日受訪時表示，台灣因為少子化及整個產業型態的改變，像服務業、建築業或製造業也都明顯缺人力；至於照護業、長照等，在照服員部分都有明顯缺乏。他表示，在歐美、日本都已經開始導入外籍人力。余忠仁指出，醫療服務的進展其實很緩慢，因為醫療照顧上相當特別，需要跟家屬、病人有密切接觸。不過，所謂「庶務型」工作，像是病床清潔、餵食等照護需求，可以委託外籍照服員或護佐協助。雖然衛福部推動住院整合照護計畫，余忠仁說，但在薪資、作業型態都與長照機構中的居家照服員有些差距，導致醫院徵人時也有很大的困難。他談到，台大醫院也有將薪資提升，並將照護模式進行優化，徵人依舊不易。余忠仁表示，自己在上任後，就提出要正視外籍護佐人力，只要踏出第一步就有機會改善目前整體照護人力上碰到的缺口。