▲賈永婕挑戰登頂台北101。（圖／Threads@janet_chia_）

攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日挑戰零裝備攀爬台北101，並且透過Netflix全球直播過程，讓全世界觀眾同時見證這場極限挑戰。為了這個挑戰，台北101董事長賈永婕也搶先體驗登頂101的感覺，她自嘲是「瘋子董事長」，表示自己站上外圍鋼圈時直接腿軟。賈永婕今（14）日在社群寫下：「天啊徒手攀爬也太危險，太可怕了吧！沒錯，這樣想是正常的。不太正常的如我，會覺得太強大、太厲害了！」她笑說，即便是頂尖高手，也需要「夠瘋的董事長」願意承擔風險，「一般董事長應該早就腿軟了。」她透露自己搶先體驗登頂台北101的感覺，雖然沒有全程攀爬，但光是站上外圍鋼圈就已經腿軟，直呼：「真的有夠高！」貼文最後，賈永婕也預告了攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日（六）上午9時爬上台北101，過程將透過Netflix直播《赤手獨攀台北101：直播》，並且感謝Team 101一起和自己一起完成這個不可能的任務。許多人得知艾力克斯將以「無裝備」方式攀爬台北101後，紛紛直呼這是一場玩命挑戰，對此，賈永婕透露自己上任約一個月時，便收到他親自來信，誠懇表達「想挑戰爬101」的想法，當時他再三強調這並非衝動之舉，並向她保證：「我有美滿的家庭，也有可愛的孩子，絕不是拿生命開玩笑。」他表示，這次挑戰是經過長時間評估、反覆勘查與嚴密訓練後的決定，最終才讓賈永婕點頭答應，共同促成這項創舉。艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）是美國知名的攀岩家，以挑戰「無保護獨攀（Free Solo）」聞名於世。他最具代表性的壯舉，是在2017年徒手攀登美國加州優勝美地國家公園的「酋長岩」，全程不使用任何繩索、安全裝備，被視為人類攀岩史上的極限挑戰。這次驚險又精準的攀登過程，被拍成紀錄片《赤手登峰（Free Solo）》，真實呈現他的心理狀態與訓練歷程，該片引發全球轟動，更榮獲奧斯卡最佳紀錄片大獎，讓艾力克斯霍諾德成為跨出攀岩圈、被世界認識的傳奇人物。