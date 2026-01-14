我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著新北市長選戰逐步升溫，國民黨內部人選布局成為政壇關注焦點，面對台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然相繼表態參選，新北市長侯友宜今（14）日受訪強調，黨內已有既定機制，相關提名作業將尊重黨中央與地方黨部協調結果，最終目標是找出「最適合為新北市民服務的人選」。針對國共論壇預計於1月下旬在北京登場，國民黨高層將前往中國與中共高官會面，侯友宜表示，兩岸交流早有法律規範，包括《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，任何互動都必須建立在「對等尊嚴、符合法治」的基礎上，更重要的是要符合台灣社會的主流民意。至於新北市長接班人選浮上檯面，國民黨主席鄭麗文日前表示，黨中央與地方黨部正積極溝通協調，盼能在農曆年前完成提名。侯友宜則回應，自己一貫立場就是尊重黨內制度，相關作業會依照既有機制一步一步推進，也支持地方黨部先行協調整合。侯友宜強調，國民黨會全力以赴，找出更適合的人選為新北市民服務。至於外界關注，國民黨秘書長李乾龍是否將與他會面討論選戰布局？侯友宜僅低調表示，黨有黨的機制，大家共同努力即可，未正面回應相關細節。