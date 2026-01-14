根據連鎖通訊行傑昇通信公布2025年第四季手機降價榜，矚目最高的iPhone 17系列有6款不同型號都在榜單內，蘋果陣營降價幅度最高的是iPhone Air 512GB已經比蘋果官網便宜5910元，而最熱賣的Pro系列都有2910～3210元不等的價差。安卓陣營跳水價冠軍是三星摺疊旗艦 Galaxy Z Fold7 總降價金額高達1.6萬元。
iPhone 17 Pro累計降價2910元
蘋果在2025年第四季降價榜中強勢占下6個席次，成為降價大戶。根據資料顯示，降價幅度最大的是 iPhone Air 512GB，總降價金額達5910元，逼近6000元的價差，降幅約13%。至於熱銷的iPhone 17系列，目前通路現貨供應穩定，價格也來到農曆年前的甜蜜點，iPhone 17 Pro Max 降價金額介於3110元至3210 元之間，iPhone 17 Pro累計也已降價2910元。
三星摺疊機入手門檻大降
傑昇通信分析，現在的降價金額足以抵銷通膨等隱形漲價因素，且價格已趨於穩定，是避開過年缺貨風險、兼顧殘值的好時機。對於追求大螢幕體驗的玩家，現在是入手摺疊機的甜蜜點。三星 Galaxy Z Fold7 16GB/1TB 蟬聯總降價冠軍，累積降價金額高達16410元。此外，Google Pixel 10 Pro Fold的256GB與512GB版本也雙雙入榜，三個月內都有3000元至5000元的降幅。一旦旗艦摺疊機價格降至5萬元出頭，市場成交量即有明顯回溫。
OPPO、vivo 殺超大！這款手機價格「幾近腰斬」
降價榜冠軍則由OPPO Find X9 (12GB/256GB) 奪下，上市僅一季便大跌7000元，單季降幅高達24%，在兩萬元價位段極具競爭力。而vivo X200 FE 則成為本季的CP值之王，累積總降幅高達44%，總降價金額達12000 元，目前通路價格已不到1.5萬元，相較於上市初期的兩萬多元定價，幾乎是腰斬等級，對於預算型消費者來說是不可錯過的紅利。
資料來源：蘋果、傑昇通信、三星
我是廣告 請繼續往下閱讀
蘋果在2025年第四季降價榜中強勢占下6個席次，成為降價大戶。根據資料顯示，降價幅度最大的是 iPhone Air 512GB，總降價金額達5910元，逼近6000元的價差，降幅約13%。至於熱銷的iPhone 17系列，目前通路現貨供應穩定，價格也來到農曆年前的甜蜜點，iPhone 17 Pro Max 降價金額介於3110元至3210 元之間，iPhone 17 Pro累計也已降價2910元。
三星摺疊機入手門檻大降
傑昇通信分析，現在的降價金額足以抵銷通膨等隱形漲價因素，且價格已趨於穩定，是避開過年缺貨風險、兼顧殘值的好時機。對於追求大螢幕體驗的玩家，現在是入手摺疊機的甜蜜點。三星 Galaxy Z Fold7 16GB/1TB 蟬聯總降價冠軍，累積降價金額高達16410元。此外，Google Pixel 10 Pro Fold的256GB與512GB版本也雙雙入榜，三個月內都有3000元至5000元的降幅。一旦旗艦摺疊機價格降至5萬元出頭，市場成交量即有明顯回溫。
降價榜冠軍則由OPPO Find X9 (12GB/256GB) 奪下，上市僅一季便大跌7000元，單季降幅高達24%，在兩萬元價位段極具競爭力。而vivo X200 FE 則成為本季的CP值之王，累積總降幅高達44%，總降價金額達12000 元，目前通路價格已不到1.5萬元，相較於上市初期的兩萬多元定價，幾乎是腰斬等級，對於預算型消費者來說是不可錯過的紅利。
資料來源：蘋果、傑昇通信、三星