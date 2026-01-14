我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣旅美左投林維恩去年初參與經典賽資格賽，靠著場上霸氣表現，吸引不少台灣球迷關注。（圖／記者葉政勳攝）

台灣旅美大物林維恩，休賽季返台訓練維持手感，也勤於經營社群與球迷互動。昨日晚間他就於個人Threads上，上傳5段練投影片，林維恩自三級棒球時期就是台灣備受期待新星，高中畢業後獲得運動家高額135萬美元簽約金簽下，2025年首年旅美球季就超前進度直升2A，整季留下26場出賽包含13場先發，4勝5敗、防禦率3.72，累積87局中僅被打出70支安打，狂飆117次三振與22次保送，每九局三振數高達12.1。年僅20歲的林維恩，也靠著首年就投出宰制成績，於運動家農場排名升至第4，被看好有機會在大聯盟擔任前段輪值先發。林維恩去年初參與經典賽資格賽大放異彩，場上霸氣表現讓他收穫不少粉絲，休賽季返台訓練不間斷，活潑的他常於社群平台分享訓練片段，昨日晚間他就上傳5段練投影片，展示包含曲球、變速球、橫掃球（Sweeper）等5種武器。林維恩去年8月曾接受美國媒體「FanGraphs」訪問，提到教練團希望他改變變速球握法，從原本的快速指叉球（Splitter），改為俗稱螃蟹球的叉指變速球（Vulcan changeup），林維恩昨日影片中的變速球練習，也特別在左上方標明「Vulcan changeup」。此外，林維恩當時受訪時也提到希望可以練出一顆「橫向位移」的球種，如今在大聯盟蔚為流行的「橫掃球」，也被林維恩收進武器庫中，超大幅度的軌跡也被許多球迷注意到，「那個sweeper也太會跑，好像飛碟」、「進壘的時候才變化，這顆真的絕了」、「媽呀這sweeper...太鬼了」、「這樣還上不去大聯盟？」