NFL匹茲堡鋼人執掌兵符長達19年的傳奇總教練湯姆林(Mike Tomlin)於今（14）日正式卸任，NBA邁阿密熱火總教練史波爾史特拉(Erik Spoelstra)正式成為現役北美四大職業運動聯盟(NBA、NFL、MLB、NHL)中，在同一支球隊執教時間最久的總教練。但面對這項「榮耀」，自2008年起就帶領熱火的史波爾史特拉卻一點也開心不起來，甚至直言這讓他感到「非常沮喪」。「這真的讓我很難過，」史波爾史特拉在受訪時坦言。自從聖安東尼奧馬刺教頭波波維奇(Gregg Popovich)去年退休後，史波爾史特拉就已是NBA現役執教同一隊最久的教練，當時在他前面的僅剩下NFL的湯姆林。史波爾史特拉對湯姆林抱有極高的敬意：「多年來，我的影像分析團隊常會傳給我湯姆林教練的訪談片段。我熱愛他的一切風格，他是『教練中的教練』，他表達想法的方式極具激勵性。」對史波爾史特拉而言，湯姆林不僅是同業，更是一種職業精神的象徵。隨著湯姆林離開，目前北美四大職業運動的「最長壽」教練名單也重新洗牌。NFL現役最資深教頭變成了堪薩斯酋長的瑞德(Andy Reid，2013年上任)。有趣的巧合是，NHL與MLB的現役紀錄保持人都位於坦帕灣：坦帕灣閃電主帥庫珀(Jon Cooper)自2013年起執教，而坦帕灣光芒(的凱許(Kevin Cash)則是自2014年起掌舵。除了湯姆林，巴爾的摩烏鴉執教18年的哈柏(John Harbaugh)也在本季結束後離職，這讓史波爾史特拉更加感慨。他指出，自己執教生涯中成長幅度最大的時期，往往都發生在那些令人失望的賽季之後，他希望其他球隊能像熱火一樣重視「穩定性」，給予教練更多時間去解決問題。「我真希望我不是那個待最久的人，」史波爾史特拉語重心長地說：「有些人可能把這視為一種榮譽勳章，但我卻認為這是這個行業的一種悲哀，這代表著越來越少的教練能獲得機會去克服困難、度過低潮。」