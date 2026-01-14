台北市一所明星高中男學生受朋友邀約，上茶館跟人對賭「大老二」，卻不知邀他的朋友是天道盟太陽會分會長的小弟，這是一場早已設好局的詐賭；高中生原本贏3千元，再多玩一把就因為對方以「換牌掩護」手法導致他一張牌都沒出而狂輸160萬元，慘輸百萬後一星期，黑道率隊天天到學校門口堵人討債，校方只好請學生家長出面處理。
檢警查出，「大老二詐賭」的受害者不只一人，還有一名男學生同樣遭暗中換牌，被逼簽下欠債21萬5千元的字條，天道盟角頭恐嚇他「不還試試看」，之後還帶小弟直接去學生家中討債並毆打學生外婆，最後甚至有市議員居間與黑道大哥喬債。
詐賭案經起訴後，台北地院以2個共同詐欺取財罪，對天道盟太陽會大同分會長吳雨修與小弟曾信達分別判處2年6個月及2年2個月。另外還有3名共同設局詐賭的未成年小弟，則由少年法庭審結。
依據法院判決，就讀於台北市某間會考錄取分數前十名高中的陳姓學生，2020年12月因張姓少年邀請，前往中山區一家茶館玩撲克牌遊戲「大老二」，與謝姓少年、俞姓少年對賭。陳姓學生聲稱，他上廁所前贏3千，上完廁所回來只玩了一把，「連一張牌都沒出」，俞姓少年就說他輸了160萬，後來將賭債打折為40萬，並恐嚇他「你這樣讓我很尷尬，而且我也相信你不想看到我生氣的樣子」，陳姓學生當場感受是「聽到差點跳樓」並嚇得當場落跑。
賭局結束一星期後，三名詐賭少年天天前往陳姓學生的高中討債，有一次堵到人便放話「你很會躲」，還有一次由吳雨修的小弟曾信達帶隊圍住陳姓高中生並嗆他「在外面躲債是要翻倍的，要現在給錢還是怎樣？」陳姓高中生走不了，是教官出來解圍才救他脫困。
陳姓高中生回家告訴父親，因為欠債差點在學校被押走，學校也打來家裡詢問要報警或是私下處理，陳爸爸為此找中間人去談價錢，最後跟吳雨修、曾信達約出來給了一個3萬6千元的紅包。
設局詐賭的張姓少年不是首度犯案，2020年11月他找了國中時期結識的好友來賭大老二，但他不顧兩人交情，坑起來毫不手軟，串通同夥換牌在牌局大勝，再逼好友簽下欠債字條並拍照為證。吳雨修、曾信達在場看到被害人輸了21萬5千元，出言恐嚇：「不還錢會對你不利」、「不還試試看」。
被害學生因為身上只有2千元，被迫先交出1800元，再讓家人匯款8萬元，吳雨修、曾信達為了追討剩餘賭債，兩度帶隊前往學生家中辱罵他家人，甚至動手推了學生的外婆。被害人全家明知遇到詐賭，擔心黑道持續上門鬧事，請出議員協調，談妥賭債總額為15萬元，之後再補匯7萬元才了事。
吳雨修、曾信達到案否認詐賭，也不承認教唆暴力討債，反控本案少年把責任推卸給他們，但因為有兩名被害學生以及兩名詐賭少年的指證，法官仍以「成年人與少年共同故意對少年犯三人以上共同詐欺取財」論罪，吳雨修對2名學生犯案各判2年，應執行有期徒刑2年6月，曾信達則各判1年8月，應執行2年2月。本案可上訴至高等法院。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
詐賭案經起訴後，台北地院以2個共同詐欺取財罪，對天道盟太陽會大同分會長吳雨修與小弟曾信達分別判處2年6個月及2年2個月。另外還有3名共同設局詐賭的未成年小弟，則由少年法庭審結。
依據法院判決，就讀於台北市某間會考錄取分數前十名高中的陳姓學生，2020年12月因張姓少年邀請，前往中山區一家茶館玩撲克牌遊戲「大老二」，與謝姓少年、俞姓少年對賭。陳姓學生聲稱，他上廁所前贏3千，上完廁所回來只玩了一把，「連一張牌都沒出」，俞姓少年就說他輸了160萬，後來將賭債打折為40萬，並恐嚇他「你這樣讓我很尷尬，而且我也相信你不想看到我生氣的樣子」，陳姓學生當場感受是「聽到差點跳樓」並嚇得當場落跑。
賭局結束一星期後，三名詐賭少年天天前往陳姓學生的高中討債，有一次堵到人便放話「你很會躲」，還有一次由吳雨修的小弟曾信達帶隊圍住陳姓高中生並嗆他「在外面躲債是要翻倍的，要現在給錢還是怎樣？」陳姓高中生走不了，是教官出來解圍才救他脫困。
陳姓高中生回家告訴父親，因為欠債差點在學校被押走，學校也打來家裡詢問要報警或是私下處理，陳爸爸為此找中間人去談價錢，最後跟吳雨修、曾信達約出來給了一個3萬6千元的紅包。
設局詐賭的張姓少年不是首度犯案，2020年11月他找了國中時期結識的好友來賭大老二，但他不顧兩人交情，坑起來毫不手軟，串通同夥換牌在牌局大勝，再逼好友簽下欠債字條並拍照為證。吳雨修、曾信達在場看到被害人輸了21萬5千元，出言恐嚇：「不還錢會對你不利」、「不還試試看」。
被害學生因為身上只有2千元，被迫先交出1800元，再讓家人匯款8萬元，吳雨修、曾信達為了追討剩餘賭債，兩度帶隊前往學生家中辱罵他家人，甚至動手推了學生的外婆。被害人全家明知遇到詐賭，擔心黑道持續上門鬧事，請出議員協調，談妥賭債總額為15萬元，之後再補匯7萬元才了事。
吳雨修、曾信達到案否認詐賭，也不承認教唆暴力討債，反控本案少年把責任推卸給他們，但因為有兩名被害學生以及兩名詐賭少年的指證，法官仍以「成年人與少年共同故意對少年犯三人以上共同詐欺取財」論罪，吳雨修對2名學生犯案各判2年，應執行有期徒刑2年6月，曾信達則各判1年8月，應執行2年2月。本案可上訴至高等法院。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。