我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德推薦温世政。（圖／記者吳翊緁攝，2026.01.14）

迎戰2026地方大選，民進黨中執會今（14）日通過提名，徵召新北市牙醫師公會理事長、温世故參選南投縣長，將對決力拼連任的南投縣長許淑華；黨主席賴清德表示，温世故工作成就好、贏得國際肯定，且對故鄉感情濃厚，在南投921大地震時沒有離開，期待南投鄉親，張開雙臂歡迎南投傑出子弟；温世故則說，要發起青年返鄉行動，「回到家鄉顧厝」，而他帶頭大家回家、創造更好的南投。民進黨選對會日前建議提名温世故參選南投縣長，中執會下午拍板通過，據轉述，賴清德在會中指出，本次建請徵召提名的縣長候選人，是國內外知名牙醫師、現任新北市牙醫師公會理事長：温世政醫師。賴清德提到，要讓台灣穩定大步向前，除了中央政策方向正確，更關鍵的是，地方治理能否真正到位。今年底的縣市長大選，民進黨的目標很清楚，就是為人民提出「縣市好人才」，讓中央與地方「團結拚未來」，而他相信，兼具專業能力、治理視野與在地情感的温世政醫師，正是能夠帶領南投向前、為地方開創新局的最佳人選。中執會後，民進黨也召開提名記者會，賴清德推薦温世故時表示，他是國考狀元，南投傑出子第，畢業後考上北醫大牙醫學系，贏得牙醫師國考榜首，是世華牙醫診所植牙美容中心院長、新北市牙醫師公會理事長。賴清德提到，温世政書念得好、工作也做得好，同時也有國際觀，是美國密西根大學講師、英國牛津大學精準醫學專業認證、國際口腔植體專科學會最高院士。賴清德說，温世故對故鄉感情濃厚，南投最辛苦是921大地震時，他剛好服役，參與救災重建工作，在南投最困難時沒有離開，為鄉親做事，後來到台北打拼，在南投有需要時，他願意放下在北部辛苦打下的成就，毅然決然回到故鄉。賴清德提到，南投對民進黨來說，參選縣長相對困難，尤其是要面對競選連任的縣長，難度不言而喻，但決定參選可以看出他對故鄉的愛，非常期待南投鄉親，張開雙臂歡迎南投傑出子弟，願意回饋故鄉的温世政醫師。温世政則說，他從未想過選舉，但心中只有一個念投，能為家鄉做什麼事？他願與鄉親一起打拼，並以身作則「跳下來」，呼籲台灣人別移民，應該島內移民、移民到家親，而他也要發起青年返鄉行動，「回到家鄉顧厝」，他要帶頭大家回家、創造更好的南投。