平價牛排館品牌「我家牛排」宣告，位在捷運亞東醫院的「我家牛排板橋遠科店」原本是全台最大，現在將由「我家牛排高雄同盟店」取代成為全台最大旗艦店，佔地高達1000坪。業者也公布最新消息，將於1月25日正式開幕，並將於1月19日凌晨00:00開放我家牛排官網線上預約訂位。
「我家牛排」這幾年不斷更新營業方式，點牛排就享有自助吧的餐點通通吃到飽，因為自助吧供料相當豐盛，被網友戲稱「根本自助吧才是本體」，而原本全台最大旗艦店是「我家牛排板橋遠科店」，如今高雄也將開設「我家牛排同盟店」，並由知名的義大利餐廳品牌「薄多義」代理，該店將成為全台規模最大。業者也於今（14）日公開表示，將於2026年1月25日開幕，1月19日凌晨0點開放線上訂位。
我家牛排高雄同盟店預計將全面引進於北部引發排隊狂潮的「豪華自助吧模式」，且將於開幕後推出「消費滿千即可抽千元折價券」活動，為期四周，每周送出10名千元大獎。
至於我家牛排高雄同盟店的正式餐價現還尚未公布，但是可以從以「我家牛排板橋遠科店」來初估，目前單吃自助吧是每人390元+10%起，而最低牛排價位則是特製牛排420元+10%，含有自助吧。
我家牛排同盟店預計也將一次供應百道菜色，估將有冷盤、熱食、炸物、湯品、蒸點、沙拉、甜點等，且有根據「我家牛排」統計，最受歡迎的菜色首推炸雞翅，獨門醃料炸到外酥內嫩，因為太容易被拿光，平均每20~30分鐘就要補菜一次，另還有燙鮮蝦、牛肉壽喜燒、湯包、麻婆豆腐、滷豬腳、麻辣鴨血、白菜滷等，都是人氣菜色。另還有水果、飲料與甜點等。
50樓Café自助餐廳推寶島迎春宴 佛跳牆、紅糟錢鰻吃到飽每人1099元起
另外，新北最高「50樓Café自助餐廳」則是即日起至3月15日隆重展開全新主題「寶島迎春宴」，以豐盛應景的年節美饌，匯聚客家、閩南美食，展現台灣飲食文化的多元樣貌，端出一品佛跳牆、瓜綿豆醬蒸鱸魚、瑤柱仙草燉雞湯、香酥紅糟錢鰻等特色料理。
甜點區則有變化出「仙草奶凍卷」、「桔醬奶油泡芙」、「柿餅擂茶塔」等西式甜點，更有外觀像是牛隻泡在水裡而得名的「牛汶水」則是傳統點心代表，以壓出凹痕的糯米糰佐搭桂圓黑糖糖水，撒上芝麻粉、花生粉，軟Q香甜。仁綿密細緻，配上吸飽湯汁的椪餅，溫熱暖心。各項餐點將輪番上陣，通通都可無限量吃到飽。
「50樓Café自助餐廳餐費：平日午餐1099元+10%、晚餐1199元+10%，週末假日午餐1199元+10%、晚餐1299元+10%。
資訊來源：我家牛排、50樓Café自助餐廳
我是廣告 請繼續往下閱讀
至於我家牛排高雄同盟店的正式餐價現還尚未公布，但是可以從以「我家牛排板橋遠科店」來初估，目前單吃自助吧是每人390元+10%起，而最低牛排價位則是特製牛排420元+10%，含有自助吧。
我家牛排同盟店預計也將一次供應百道菜色，估將有冷盤、熱食、炸物、湯品、蒸點、沙拉、甜點等，且有根據「我家牛排」統計，最受歡迎的菜色首推炸雞翅，獨門醃料炸到外酥內嫩，因為太容易被拿光，平均每20~30分鐘就要補菜一次，另還有燙鮮蝦、牛肉壽喜燒、湯包、麻婆豆腐、滷豬腳、麻辣鴨血、白菜滷等，都是人氣菜色。另還有水果、飲料與甜點等。
50樓Café自助餐廳推寶島迎春宴 佛跳牆、紅糟錢鰻吃到飽每人1099元起
另外，新北最高「50樓Café自助餐廳」則是即日起至3月15日隆重展開全新主題「寶島迎春宴」，以豐盛應景的年節美饌，匯聚客家、閩南美食，展現台灣飲食文化的多元樣貌，端出一品佛跳牆、瓜綿豆醬蒸鱸魚、瑤柱仙草燉雞湯、香酥紅糟錢鰻等特色料理。
甜點區則有變化出「仙草奶凍卷」、「桔醬奶油泡芙」、「柿餅擂茶塔」等西式甜點，更有外觀像是牛隻泡在水裡而得名的「牛汶水」則是傳統點心代表，以壓出凹痕的糯米糰佐搭桂圓黑糖糖水，撒上芝麻粉、花生粉，軟Q香甜。仁綿密細緻，配上吸飽湯汁的椪餅，溫熱暖心。各項餐點將輪番上陣，通通都可無限量吃到飽。
「50樓Café自助餐廳餐費：平日午餐1099元+10%、晚餐1199元+10%，週末假日午餐1199元+10%、晚餐1299元+10%。