▲李玉璽晉升人夫狀態絕佳。（圖／記者李欣容攝）

李玉璽和許允樂（小樂）日前登記結婚，今（14）日他出席香氛活動，被問到婚禮、生子還有過年計畫，幾乎快招架不住，不過他也甜蜜分享，小樂會在他早上起床看股票時，特別幫他把早餐拿到面前，讓他能邊吃邊看，誇老婆什麼都不用做就讓他想撲上去，看來要拚馬寶寶不是問題。李玉璽婚後和許允樂努力拚生子，計畫想先生2個之後再辦婚禮，「小孩當自己的花童滿酷的！」不免俗也被問到有做什麼準備，李玉璽說，「我們積極，但不過度努力，我是想當爸爸的，今年可以的話隨時歡迎，來了就來了，壓力是還好，就好好檢查、放鬆心情」，爸媽也很期待能抱孫。由於今天的活動和香氛有關，被問到是否有用香氛助興，李玉璽說，「我們都滿喜歡點蠟燭，出國或是逛街看到蠟燭都會買一下，家裡的味道就交給她。」更害羞透露，老婆不需要特別使用香氛，就會讓他想撲上去，「對老婆一定是這樣的吧！」即將迎來農曆新年，李玉璽說媽媽很興奮，因為今年多了媳婦，年菜全包，小樂不需要動手，之前曾傳出媽媽不滿小樂年紀偏大，李玉璽喊冤，「她們相處非常好，之前那新聞不知道怎麼來的，小樂比較替媽媽打抱不平，覺得媽媽對她非常好，怎麼會傳這種話。」李玉璽自認不算浪漫，倒是小樂會在他早上8點多起床看股票時，幫他準備好早餐，眾人好奇他的股票投資獲利狀況，是否有到百萬？李玉璽語帶保留，「不好說，還行，還在學。」看來金額相當可觀，他也希望現在能賺就多賺一點，因為不知道小孩出生後會多花錢。