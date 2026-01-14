我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗確定解散國會，下月可能舉行的提前大選重燃「高市交易」熱潮。日本股市飆升至歷史新高，日圓跌至19個月低點，日圓兌美元匯率逼近159大關，美國與日本財長都表示擔憂。日本政府是否出手干預阻貶？日本貨幣專家給出看法。根據NHK報導，日本財務大臣片山皋月表示，她與美國財長貝森特(Scott Bessent)已就日圓近期單方面過度貶值的情況表達共同關切。東京也同步加強干預警告，以遏止日圓跌勢。路透報導，由於投資者正評估提前選舉可能為財政刺激政策鋪路的機率，加之日本政府公債拍賣市場反應冷淡，日圓匯率跌至一年半以來的最低水平，一度下跌至 159.45 日圓，創下自 2024 年 7 月以來最低紀錄。雖然隨後曾試圖從低點反彈，但因五年期日本國債拍賣需求疲軟，反彈力道受阻。僅維持159.215 日圓兌 1 美元。瑞穗證券東京首席利率與外匯分析師大森翔央輝（Shoki Omori）表示，「由於市場猜測眾議院可能解散、擔憂財政擴張以及波動性加劇，債券拍賣表現謹慎。投資者要求更高的殖利率，並避免激進加倉。」《讀賣新聞》週三報導，高市早苗考慮將在 2 月 8 日舉行眾議院提前大選。與此同時，路透調查顯示，儘管仍處於擴張區間，但日本製造業信心在 1 月份已跌至六個月低點。隨著日圓逼近 160 大關，市場交易員正高度關注日本當局可能實施的匯市干預。星展銀行（DBS）分析師指出，「雖然口頭干預仍是第一道防線，但由於缺乏干預時機、規模或觸發點的明確方向，日圓面臨的投機壓力依然居高不下。」另據CNBC報導，加拿大豐業銀行(Scotiabank)貨幣分析師席歐瑞特(Eric Theoret)指出，「因為高市在財政和貨幣立場上都屬於鴿派，在財政方面，她對更寬鬆、更高赤字的政策感到自在，這對日圓的影響相當負面」。