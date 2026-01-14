週一（12日）晚間開獎結果出爐，許多彩迷急著確認威力彩有人中嗎？答案是頭獎再次槓龜，這也讓下期頭獎獎金上看新台幣5.2億元。隨著開獎日逼近，網路搜尋熱度隨之攀升，不少想趁勢進場的新手對於開獎規則、獎金計算方式仍一知半解。本文特別整理出近期網友最關心的4大熱搜問題，助您在明天（15日）開獎前做好萬全準備。
Q1：下期何時開？威力彩開獎時間星期幾？
威力彩的開獎時間是固定的，但仍有許多新彩迷常搜尋威力彩開獎時間星期幾。台彩固定於每週一、週四進行開獎。
由於昨日頭獎未開出，下一次開獎時間為1月15日（星期四）。當天晚間8點整截止銷售，約8點30分開始進行開獎直播。民眾除了收看電視直播外，也可搜尋威力彩樂透雲或上台彩官網，即時查詢最新獎號資訊。
Q2：對完獎發現中3碼！威力彩三個號碼多少錢？
這是每次開獎後搜尋量最高的問題之一。威力彩三個號碼多少錢？這取決於您是「哪一區」中獎，以及是否搭配第二區號碼：
Q3：想拚5.2億！威力彩怎麼買？
面對5.2億的高額獎金，許多人想試手氣卻不知威力彩怎麼買。基本玩法是從「第一區」（01~38）中選6個號碼，並從「第二區」（01~08）中選1個號碼，每注售價100元。
資深彩迷建議，若預算足夠，可採用「第二區包牌法」，即花費800元將第二區01~08號全包，這樣只要第一區號碼有中，就能確保第二區一定中獎，大幅提升中獎機率，避免發生「第一區中頭獎、第二區卻沒中」的遺憾。
Q4：昨晚開出的獎號是？
1月12日（第115000004期）開出的獎號，第一區為「01、09、14、17、33、38」，第二區為「03」。雖然這次威力彩有人中嗎的答案是否定的，但這也意味著財神爺給了大家再一次挑戰5.2億元的機會。把握週四開獎前的黃金時間，或許下一個億萬富翁就是你。
資料來源：台灣彩券
我是廣告 請繼續往下閱讀
威力彩的開獎時間是固定的，但仍有許多新彩迷常搜尋威力彩開獎時間星期幾。台彩固定於每週一、週四進行開獎。
由於昨日頭獎未開出，下一次開獎時間為1月15日（星期四）。當天晚間8點整截止銷售，約8點30分開始進行開獎直播。民眾除了收看電視直播外，也可搜尋威力彩樂透雲或上台彩官網，即時查詢最新獎號資訊。
Q2：對完獎發現中3碼！威力彩三個號碼多少錢？
這是每次開獎後搜尋量最高的問題之一。威力彩三個號碼多少錢？這取決於您是「哪一區」中獎，以及是否搭配第二區號碼：
- 普獎（$100）： 僅「第一區」對中3個號碼，第二區沒中。獎金為100元。
- 捌獎（$200）： 「第一區」對中3個號碼，且「第二區」也對中。獎金為200元。
- 小提醒： 如果是「第一區」只中1碼或2碼，但「第二區」有中，這樣也有100元（普獎或玖獎）喔！
面對5.2億的高額獎金，許多人想試手氣卻不知威力彩怎麼買。基本玩法是從「第一區」（01~38）中選6個號碼，並從「第二區」（01~08）中選1個號碼，每注售價100元。
資深彩迷建議，若預算足夠，可採用「第二區包牌法」，即花費800元將第二區01~08號全包，這樣只要第一區號碼有中，就能確保第二區一定中獎，大幅提升中獎機率，避免發生「第一區中頭獎、第二區卻沒中」的遺憾。
Q4：昨晚開出的獎號是？
1月12日（第115000004期）開出的獎號，第一區為「01、09、14、17、33、38」，第二區為「03」。雖然這次威力彩有人中嗎的答案是否定的，但這也意味著財神爺給了大家再一次挑戰5.2億元的機會。把握週四開獎前的黃金時間，或許下一個億萬富翁就是你。
資料來源：台灣彩券