第115000004期大樂透13日開獎，開出的中獎號碼為02、10、18、19、39、49，特別號24，台南永康1注獨得1.1億元頭獎。台灣彩券公司今（14）日更透露，這名幸運頭獎得主的買法，採電選包牌7個號碼，單組總投注金額350元，結果7注中有1注中頭獎，另還中了6注中參獎，參獎每注獎金50628元。這期大樂透頭獎，開在台南市永康區崑山里永大路2段63號「猜衆電腦投注棧」。彩券行代理人王先生在受訪時表示，不敢相信竟開出頭獎，這屆經營以來從未開過頭獎。不過，他也透露，最近3個月一直夢到店裡開出頭獎，而且來了很多人，沒想到今日就開出大樂透頭獎1.1億元，讓他直呼真的是「心想事成」。此外，他也透露店裡招財秘訣，除了擺放招財貓之外，也有放彌勒佛，而且是坐在馬上，象徵「馬上進財」，尤其又要迎接馬年，真的是好兆頭。台彩今日也公布這名大樂透頭獎得主的買法，採電選包牌7個號碼，單組總投注金額350元，該組所投注的7注中，1注中頭獎1億1067萬3384元，另又中了6注參獎，每注50628元，得總獎金約1億1097萬7152元。