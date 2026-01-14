我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨文傳會副主委、基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄今（14）日被踢爆，不只和攝影記者起口角，還對新媒體部成員痛罵半小時，該位女同仁還懷有5個月身孕。對此，國民黨發言人江怡臻證實，這週一國民黨主席鄭麗文有再進行溝通，林益諄也主動請辭。今天《風傳媒》披露，林益諄日前在高雄黨慶的現場，因為手持自拍棒衝第一排拍攝，或許是林益諄並不了解攝影記者的工作需求，三度被斥責提醒，可能覺得被針對，於是於活動中怒瞪某親藍電視台攝影記者約15分鐘後，竟然上前去槓該攝影拐子，雙方一度扭打，但一下子就被拉開，這事情甚至還驚動到立法院長韓國瑜幕僚出面解決糾紛。不僅如此，據《NOWNEWS今日新聞》掌握，1月9日周五，林益諄把4位黨工叫進辦公室，分別是一位女生、三位男生，過程中，林益諄要求要新媒體成員們成立網軍帳號，但成員不願意配合，林因此破口飆罵，還夾帶有七、八字經髒話，一度讓一位女同仁驚恐落淚，更甚者，其中被飆罵爆哭的女員工，還懷有5個月身孕。對於林益諄爭議行徑，江怡臻稍早受訪時指出，有關和記者衝突一事，第一時間文傳會內部有加強大家要注意相關的工作分際，至於上週五的內部衝突，鄭麗文在第一時間知道之後，就馬上請林益諄離開黨部，週一（12日）時有再進行溝通，那林益諄也主動請辭，鄭麗文也准辭了。至於新媒體部主任王安國有一起請辭？江怡臻說，「這部分是沒有聽說」，至於遭到飆罵的新媒體部懷孕女員工身體狀況，江怡臻則說，目前這位員工還是在上班狀態，身體目前還行。